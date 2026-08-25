Šesti dan borbe sa vatrenom stihijom u Trebinju: Vjetar otežava gašenje

Požar na području Trebinja aktivan je i šesti dan, a borba vatrogasaca, spasilaca i mještana sa vatrenom stihijom se nastavlja.

Vjetar koji jača tokom dana značajno komplikuje situaciju na terenu i zahtijeva stalno pregrupisavanje snaga.

Načelnik Štaba za vanredne situacije Grada Trebinja Stevan Bekan, istakao je veliku požrtvovanost svih jedinica na terenu, kao i izuzetnu saradnju sa lokalnim stanovništvom.

"Ono što bih rekao ispred i u ime Štaba jeste da pohvalim sve jedinice, njihov rad i požrtvovanost na terenu. Ogromno je znanje i iskustvo komandira i zamjenika komandira Vatrogasno-spasilačke jedinice, tako da je ovo stvarno velika borba. Prošle godine bilo je veoma teško, a ove godine se, na žalost, to ponavlja", izjavio je Bekan za ATV.

Sinoć u večernjim časovima situacija je bila mirna, dok je jutros od 4 sata radio helikopter. Neprestano se vrši premještanje jedinica kod kuća, farme i Kisina, dok se problemi javljaju u Kremenom Dolu. Ponovo se očekuje dejstvo helikoptera od 18 časova.

"Ne smijemo da pustimo dio koji prilazi našem gradu, tamo su i danas naši momci. Ogromna zahvalnost mještanima, važna nam je saradnja sa njima. Odazvali su se na naše apele i imamo njihovu ogromnu podršku", dodao je Bekan.

Komandir Vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković, naglašava da su vremenski uslovi najveći protivnik vatrogascima.

"Danas je teška situacija, kao i prethodnih dana. Vjetar se smiri u poslijepodnevnim časovima, predveče do ujutru, ali tokom dana je jak i pravi nam veliki problem. Danas smo imali veliki posao na Tulima i Turmentima", rekao je Kašiković i dodao:

"Iako se očekivala stabilizacija, izgleda da je kako dani odmiču sve rizičnije. Na potezu prema Rapti, odnosno brdo Strač dežura vatrogasna ekipa koja ulaže maksimalne napore da građani budu bezbjedni i da vatra ne ugrozi grad."