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Tramp: Humanitarna kriza u Iranu mora odmah da se zaustavi

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 14:52

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Трамп: Хуманитарна криза у Ирану мора одмах да се заустави
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Humanitarna kriza u Iranu ima epske proporcije i mora se odmah zaustaviti, ocijenio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je na "Trut sošl" napisao da "propala Islamska Republika Iran" ne plaća veliki dio svoje vojske, dok u isto vrijeme, u do sada neviđenim razmjerama, ubija demonstrante čak i kada ne protestuju.

"To je humanitarna kriza epskih proporcija i mora se zaustaviti sada", naveo je Tramp, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Sukob

Sjedinjene Američke Države

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