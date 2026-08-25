Tramp: Humanitarna kriza u Iranu mora odmah da se zaustavi

Autor:ATV redakcija
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Humanitarna kriza u Iranu ima epske proporcije i mora se odmah zaustaviti, ocijenio je predsjednik SAD Donald Tramp.
On je na "Trut sošl" napisao da "propala Islamska Republika Iran" ne plaća veliki dio svoje vojske, dok u isto vrijeme, u do sada neviđenim razmjerama, ubija demonstrante čak i kada ne protestuju.
"To je humanitarna kriza epskih proporcija i mora se zaustaviti sada", naveo je Tramp, prenosi Srna.
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