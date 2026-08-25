SAD u zamjenu za otvaranje Ormuskog moreuza nudi okončanje blokade Irana i ukidanje sankcija

Autor:ATV redakcija
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SAD su predložile okončanje blokade Irana i ukidanje sankcija u zamjenu za otvaranje Ormuskog moreuza i obustavljanje napada iranskih na američke saveznike na Bliskom istoku, izjavio je pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi.
Nakvi je istakao da su on i načelnik Generalštaba pakistanske vojske Asim Munir vodili veoma produktivne razgovore sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom o načinima za rješavanje sukoba Teherana i Vašingtona.
Tokom sastanka, Munir je pozvao iransko rukovodstvo da nastavi rad u okviru memoranduma o razumijevanju potpisanog sa SAD u junu i rekao sekretaru iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsenu Rezaiju da su i Vašington i Teheran odgovorni za kršenje sporazuma.
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Rezai je naveo da iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei želi da se postigne trajno rješenje krize na Bliskom istoku.
On je dodao da će Teheran nastaviti unutrašnje konsultacije i uskoro odgovoriti Vašingtonu.
(Srna)
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