Nakon stravičnog požara u Omišu, odlučila pokloniti automobil nekome kome je najpotrebniji

Nakon velikog požara koji je sredinom augusta pogodio područje Omiša i odnio život 34-godišnje Dragane Antešević iz Kotor Varoša, na društvenim mrežama pojavila se objava kojom jedna osoba želi pokloniti automobil nekome kome je zaista potreban.

U jednoj Fejsbuk grupi u Omišu objavljeno je da se poklanja mali Mercedes. Automobil nije registrovan, ali je, prema navodima vlasnika, u voznom stanju.

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"Da li je nekome za prvu ruku potreban ovaj mali Mercedes. Nije registrovan, ali je u voznom stanju", navedeno je u objavi.

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Objava je izazvala brojne reakcije članova grupe, koji su uglavnom pozdravili gest i predlagali da automobil ode osobi koja je u požaru ostala bez vozila ili nekome kome je prevoz prijeko potreban.

Jedna od korisnica predložila je da automobil bude poklonjen sestri stradale Dragane, Nikolini Slavnić, koja je preživjela požar.

"Bilo bi lijepo kada bi neko poklonio auto sestri pokojne Dragane koja je u požaru izgubila najvrijednije", napisala je.

Drugi su predložili da automobil dobije neko od vatrogasaca koji su učestvovali u intervenciji, a čija su vozila, prema navodima iz komentara, također stradala.

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"Daj jednom od vatrogasaca koji su ostali bez auta dok su gasili požar", jedan je od prijedloga.

U komentarima se takođe mogu pročitati prijedlozi da automobil pripadne porodici s malom djecom koja je ostala bez vozila ili starijoj osobi kojoj je automobil potreban za odlazak ljekaru.

"Poklonite stvarno kome treba, a ne onome ko će ga prodati i uzeti novce", navodi se u jednom od komentara.

(RadioSarajevo)