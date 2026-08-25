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Policajac pijan pokušao da pređe granicu

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 11:37

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Полицајац пијан покушао да пређе границу

Policajci su na graničnom prelazu Klek zaustavili 50-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je za volanom bio pod dejstvom alkohola, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Vozač, inače policijski službenik koji se u trenutku događaja nalazio van službe, dovezao se na graničnu kontrolu na Međunarodnom graničnom prelazu Klek 20. avgusta oko 13.50 časova.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od čak 2,01 promil. Policija ga je odmah isključila iz saobraćaja i privela u službene prostorije, gdje je zadržan do otrežnjenja.

Nakon što se otrijeznio, vozač je prekršajno sankcionisan. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 1.320 evra, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

(Net.hr)

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Tagovi :

pijan

Policija

Alkohol

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