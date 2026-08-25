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Nevrijeme stiže na Balkan, izdata upozorenja

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 08:06

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Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Stiže nevrijeme u Hrvatsku, a Državni hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje za cijelu zemlju.

Kako prenosi Indeks, naoblačenje stiže sa zapada, mjestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom.

Lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, posebno na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, poslijepodne moguće i drugdje.

Najmanje padavina vjerovatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 28 °C, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 °C

DHMZ je za cijelu Hrvatsku za danas izdao žuto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena.

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Tagovi :

nevrijeme

Oluja

padavine

Kiša

Hrvatska

vjetar

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