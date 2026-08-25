Kinezi preplavljuju Evropu: Do 2035. se očekuje 1,5 miliona vozila godišnje

Prodor kineskih proizvođača automobila na evropsko tržište još je u ranoj fazi, ali njihova lokalna proizvodnja raste veoma brzo.

Prema procjenama analitičke kompanije Global Mobility, kineski brendovi bi do 2035. godine mogli da proizvode čak 1,5 miliona automobila godišnje u Evropi.

Kineski proizvođači poput BYD-a, Leapmotora i Cheryja ove godine trebalo bi da proizvedu oko 90.000 vozila u Evropi. Automobili se sklapaju u novim fabrikama, ali i u postojećim pogonima koji prethodnih godina nisu bili dovoljno iskorišćeni.

Global Mobility očekuje da će evropska proizvodnja kineskih brendova do 2030. godine porasti na oko milion vozila godišnje, dok bi pet godina kasnije mogla da dostigne 1,5 miliona automobila.

Evropa želi više lokalnih dijelova

Brz rast kineske proizvodnje u Evropi nije prošao nezapaženo kod evropskih zakonodavaca. Njihova namjera je da spriječe situaciju u kojoj kineske kompanije u Evropi samo sklapaju automobile od komponenti koje stižu iz Kine, bez značajnije koristi za evropsku industriju.

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U tu svrhu priprema se Industrial Accelerator Act (IAA), zakon čiji je cilj jačanje evropske industrijske baze i povećanje domaće proizvodnje. Detalji još nisu konačni, ali očekuje se uvođenje kvota za korišćenje evropskih komponenti u automobilima proizvedenim na teritoriji Evropske unije.

"Glavni rizik je da Kina otvori pogone za sklapanje kineskih komponenti u EU, uz minimalnu ekonomsku dodatnu vrednost za Evropljane", ocenio je ekonomista Sander Tordoir.

BYD će uskoro početi proizvodnju automobila u Mađarskoj, a kompanija razmatra i izgradnju fabrike u Španiji. U Španiji se već proizvode pojedini modeli brendova Jaecoo i Omoda, dok će Leapmotor uskoro početi proizvodnju električnih automobila u Stellantisovoj fabrici u Saragosi.

Geli će, s druge strane, proizvoditi automobile u Valensiji kroz partnerstvo sa Fordom.

Cilj: Izbjeći carine

Jedan od glavnih razloga zbog kojih kineski proizvođači grade fabrike u Evropi jeste izbjegavanje visokih uvoznih carina.

Međutim, ukoliko IAA bude zahtijevao da proizvođači u većoj mjeri koriste evropske dobavljače i proizvode komponente lokalno, kompanije sa visokim stepenom vertikalne integracije, poput BYD-a, moraće da procene da li im se takve investicije isplate.

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"Da bi se automobil smatrao proizvodom proizvedenim u Evropi, veliki dio komponenti, uključujući bateriju, morao bi da bude proizveden lokalno", rekao je Gregor Vilijams iz istraživačkog instituta Rhodium Group za njemački "Automobilwoche".

To bi moglo značajno da promijeni način na koji kineski proizvođači posluju u Evropi. Umjesto da samo izbjegnu carine sklapanjem automobila na evropskom tlu, od njih bi se moglo zahtevati da postepeno izgrade i lokalni lanac dobavljača.

Za evropsku automobilsku industriju to bi moglo da bude posebno značajno, jer bi dolazak kineskih proizvođača, paradoksalno, mogao da dovede i do novih investicija u proizvodnju komponenti, baterija i drugih dijelova automobila na Starom kontinentu.

(b92)