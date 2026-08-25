Ovo je vozač koji je vozio bez dozvole i usmrtio djevojčicu

Preticao pa udario u automobil iz suprotnog smjera, potom prešao na stazu i udario pješake. Petoro povrijeđeno, među njima dvoje djece

J. A. (26) uhapšen je zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Kraljevuu kojoj je povrijeđeno pet osoba, među kojima je bilo i dvoje djece, od kojih je jedno, nažalost, podleglo povredama u bolnici.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nesreća se dogodila juče oko 19 časova u Ulici 4. kraljevački bataljon.

Sumnja se da je J. A., upravljajući automobilom „seat“, prilikom preticanja udario u „folksvagen“ koji se kretao iz suprotnog smjera. Za volanom drugog vozila bio je 18-godišnji mladić iz Kraljeva.

Nakon sudara, J. A. je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na pešačko-biciklističku stazu, udario u drvo, a potom i u pješake.

U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći povrijeđeno je ukupno pet osoba, uključujući dvoje djece. Jedno dijete je, uprkos naporima ljekara, podleglo zadobijenim povredama u bolnici.

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Vozio bez vozačke dozvole

Policija je proverom utvrdila da J. A. nije posjedovao vozačku dozvolu.

On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

(Kurir)