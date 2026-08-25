Uhapšen vozač koji je udario porodicu na trotoaru: Djevojčica (5) preminula od povreda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su J. A. (26) iz tog grada, zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pješake, dok je jedna od povrijeđenih, petogodišnja djevojčica preminula od zadobijenih povreda.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave u Kraljevu.

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Sumnja se da je on, juče oko 19 časova, u Ulici 4. kraljevački bataljon u Kraljevu, upravljajući vozilom "seat", prilikom preticanja udario u putničko vozilo "folksvagen" koje se kretalo iz suprotnog smjera, a kojim je upravljao 18-godišnji sugrađanin, nakon čega je prešao na pješačko-biciklističku stazu, gdje je udario u drvo, a zatim i u pešake.

Tada je teške tjelesne povrede, opasne po život zadobila petogodišnja djevojčica, dok su teške tjelesne povrede zadobile njena 32-godišnja majka i jednogodišnja sestra, koja se nalazila u dječjim kolicima.

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Otac (35) zadobio je lake tjelesne povrede, kao i 33-godišnja putnica iz "seata".

Zbog zadobijenih povreda djeca su prebačena u Univerzitetsku dečju kliniku u Beogradu, gdje je petogodišnja devojčica preminula.

Provjerom je utvrđeno da osumnjičeni ne posjeduje vozačku dozvolu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.