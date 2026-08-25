Preminula djevojčica (5) povrijeđena u saobraćajnoj nesreći: Automobil je pokosio na trotoaru sa majkom i bratom

Autor:ATV redakcija
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Petogodišnja djevojčica, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izletio sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pješaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.
Drugo dijete, staro godinu i po dana, sa teškim telesnim povredama prebačeno u Beograd.
Dijete staro pet godina podleglo je povredama, nakon što je jutros prebačeno iz Kraljeva u Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova, potvrdila je za RTS direktorka kraljevačke Opšte bolnice "Studenica" Mirjana Krčevinac.
Drugo dijete, dečak star godinu i po dana, takođe je prebačeno u Beograd, sa teškim telesnim povredama glave i ekstremiteta.
Nesreća se dogodila sinoć u 19 časova, kada je automobil izleteo sa kolovoza u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona u Kraljevu i na trotoaru udario nekoliko pješaka.
Među povređenima su bili majka sa bebom u kolicima i starijim djetetom. Majka djece je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Zdravstvenom centru "Studenica" u Kraljevu.
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