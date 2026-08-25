Preminula djevojčica (5) povrijeđena u saobraćajnoj nesreći: Automobil je pokosio na trotoaru sa majkom i bratom

Petogodišnja djevojčica, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izletio sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pješaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.

Drugo dijete, staro godinu i po dana, sa teškim telesnim povredama prebačeno u Beograd.

Dijete staro pet godina podleglo je povredama, nakon što je jutros prebačeno iz Kraljeva u Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova, potvrdila je za RTS direktorka kraljevačke Opšte bolnice "Studenica" Mirjana Krčevinac.

Drugo dijete, dečak star godinu i po dana, takođe je prebačeno u Beograd, sa teškim telesnim povredama glave i ekstremiteta.

Nesreća se dogodila sinoć u 19 časova, kada je automobil izleteo sa kolovoza u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona u Kraljevu i na trotoaru udario nekoliko pješaka.

Među povređenima su bili majka sa bebom u kolicima i starijim djetetom. Majka djece je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Zdravstvenom centru "Studenica" u Kraljevu.