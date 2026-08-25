Dvojica Banjalučana uhapšena, pronađena droga

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Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su juče slobode A.H. i R.H. iz Banjaluke zbog počinjenih prekršaja iz oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga.

Tokom kontrole, kod A.H. pronađena je i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na amfetamin. Kod R.H. pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci, Odjeljenje za prekršaje, saopšteno je iz PU Banjaluka.

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