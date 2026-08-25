Ambrozija kasni, alergičare najteži dani tek čekaju

Ambrozija ove godine kasni. Njeno cvjetanje su usporile vrućine, pa su koncentracije polena zasada umjerene.

Pitanje je ipak koliko će to potrajati.

"Svake godine krajem avgusta imam problema sa sinusima. I sada sam preventivno uzela jedan sprej na bazi morske soli za alergije i nadam se da neću imati problema", rekla je Ela iz Osijeka.

"Počnu me svrbjeti uši i nepce, oči mi suze, ne mogu spavati, teško dišem", rekla je Ivana iz Osijeka.

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"Alergična sam na ambroziju već desetak godina. Baš je to veliki problem", rekla je Marija iz Osijeka.

Izbjeći polen gotovo je nemoguće. Međutim, ovog ljeta i ambroziji je bilo – prevruće.

"Pacijenti još imaju blage simptome, što je neuobičajeno jer ambrozija već polovinom avgusta ima puni cvat, što znači da bi koncentracija polena trebalo da bude viša" rekla je načelnica Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju KBC-a Osijek Jasminka Milas Ahić.

"Tek sada će ambrozija dostići vrhunac svog cvjetanja i oslobađanja polena u vazduhu", rekla je magistar biologije u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dora Lazić.

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Sve je više alergičnih na ambroziju, i to različite životne dobi. Za one koji u ovom periodu nisu na moru, uz sprejeve za nos i pumpice, ljekari ističu da najbolje rezultate daje specifična imunoterapija.

"Ono što možda obeshrabri pacijente jeste to što terapija traje od tri do pet godina. Dakle, riječ je o dugotrajnoj terapiji, ali nakon toga dolazi do potpunog resetovanja simptoma. Neki pacijenti budu potpuno bez simptoma nakon što se sprovede hiposenzibilizacija", rekla je Milas Ahić.

Ambrozija ove godine malo kasni, ali čini se da najteže dane alergičari ipak neće izbjeći.

Alergičare čeka vrhunac sezone ambrozije u naredne tri do četiri sedmice

"Svi mi koji imamo problema s ambrozijom znamo, a i struka će to potvrditi, da je najbolje otići odavde prema moru ili možda u Alpe. Međutim, nažalost, mnogi to sebi ne mogu priuštiti, pa je onda dobro biti zatvoren u stanovima ili kućama, uključiti klima-uređaj i redovno se tuširati. Pokušavamo nekako pobjeći od te agresivne biljke. Mi smo u centru Čakovca, a iza mene je polje puno ambrozije", rekao je novinar Ivica Grudiček.

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On je razgovarao s Markom Klemenčićem iz Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo.

Sezona ambrozije ove godine počela je nešto kasnije, ali alergičarima najteži dani tek slijede. Nakon kišnog perioda, u naredne tri do četiri sedmice očekuje se povišena koncentracija polena ambrozije u vazduhu.

Klemenčić ističe da ambrozija predstavlja veliku opasnost za javno zdravlje jer proizvodi ogromne količine polena.

"Praktično, jedna biljka može proizvesti više od pet miliona zrnaca, a za pojavu simptoma kod alergičnih osoba dovoljno je samo dvadeset", rekao je Klemenčić.

Polen ambrozije vjetar može odnijeti i desetinama kilometara, a najnepovoljniji dio dana za alergičare je jutro.

"Najgore razdoblje je definitivno ujutro. Treba izbjegavati boravak na otvorenom između osam i 12 časova, ako je moguće", istakao je.

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Mnogi alergičari primjećuju da im je lakše kada odu u Sloveniju ili Austriju. Klemenčić smatra da na rasprostranjenost ambrozije utiču klimatski uslovi, ali i poljoprivredne kulture.

"Ako imamo dosta suncokreta i kukuruza, vjerovatno će biti manje polena jer ambrozija neće rasti među visokim kulturama. Kod nižih kultura, kao što su krompir ili bundeva, ambrozija će imati prednost i stvarati probleme", objasnio je.

Iako se ove godine čini da je situacija nešto bolja nego prošle, sezona još nije dostigla vrhunac.

"Bila je kišna godina, pa je sezona cvjetanja same ambrozije počela nešto kasnije. Sada se ide prema vrhuncu. Očekujem u naredne tri do četiri sedmice povišenu koncentraciju polena korova, posebno ambrozije, u vazduhu", rekao je Klemenčić.

Alergičarima tako preostaje još nekoliko sedmica opreza, nakon čega bi, s dolaskom hladnijeg vremena i mraza, koncentracija polena trebalo da bude znatno manja, piše HRT.