Žena (81) prevarena za 34.000 eura

Osiječko-baranjska policija traga za nepoznatim osobama koji su prevarili 81-godišnju ženu za više od 34.000 evra prevarnom investicijom u kriptovalute, saopštila je policija. Žena je ulagala u kriptovalute putem interneta tokom juna i jula ove godine.

Vođena lažnim prikazivanjem činjenica, bila je prevarena i uložila je 34.400 evra u trgovinu kriptovalutama, nakon čega su lažni brokeri prestali da zovu. Osamdesetjednogodišnjakinja je ubrzo shvatila da je prevarena i izgubila je uloženi novac, a policija kaže da traga za nepoznatim počiniocima.

Region Prevarena na kućnom pragu u Hrvatskoj: Ostala bez više hiljada evra

Pozivaju građane da ne unose podatke o svojim bankovnim karticama na sumnjivim sajtovima ili aplikacijama, da budu oprezni i da ne uplaćuju novac dok se ne uvjere u kredibilitet osobe sa kojom komuniciraju. Ukoliko sumnjaju na prevaru, trebalo bi da prijave svaku takvu komunikaciju policiji.

(indeks)