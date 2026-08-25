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Žena (81) prevarena za 34.000 eura

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 11:51

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Foto: pexels/Lukasz Radziejewski

Osiječko-baranjska policija traga za nepoznatim osobama koji su prevarili 81-godišnju ženu za više od 34.000 evra prevarnom investicijom u kriptovalute, saopštila je policija. Žena je ulagala u kriptovalute putem interneta tokom juna i jula ove godine.

Vođena lažnim prikazivanjem činjenica, bila je prevarena i uložila je 34.400 evra u trgovinu kriptovalutama, nakon čega su lažni brokeri prestali da zovu. Osamdesetjednogodišnjakinja je ubrzo shvatila da je prevarena i izgubila je uloženi novac, a policija kaže da traga za nepoznatim počiniocima.

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Pozivaju građane da ne unose podatke o svojim bankovnim karticama na sumnjivim sajtovima ili aplikacijama, da budu oprezni i da ne uplaćuju novac dok se ne uvjere u kredibilitet osobe sa kojom komuniciraju. Ukoliko sumnjaju na prevaru, trebalo bi da prijave svaku takvu komunikaciju policiji.

(indeks)

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Hrvatska

novac

Policija

žena

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