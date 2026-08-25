U Zagrebu uhapšen bivši srpski sportski šampion, optužen za silovanje

Srpski državljanin D. T., i bivši prvak Srbije u boksu koji se nakon završetka sportske karijere posvetio preduzetništvu, od sinoć se nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu, piše Jutarnji list.

Kako piše Jutarnji list, riječ je o Dositeju Todorovskom.

Zagrebačka policija tereti ga za silovanje bivše partnerke, nasilje u porodici i protivpravnu naplatu. Na prijedlog DORH-a, dežurna sudija istrage odredila mu je istražni zatvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, ponavljanja krivičnog djela i bjekstva, iako ima i hrvatsko državljanstvo.

Dok je čekao ispitivanje, više puta su zvali Hitnu pomoć

Nakon završene kriminalističke istrage, Todorovski je uz krivičnu prijavu predat u pritvorsku jedinicu. Dok je bio smješten u Jedinici za zadržavanje i dovođenje zagrebačke policije, gdje je čekao ispitivanje u državnom tužilaštvu, više puta je pozvana Hitna pomoć.

Žalio se na niz zdravstvenih problema, između ostalog je spominjao epilepsiju i tumore, navodi „Jutarnji list“. Ipak, sljedećeg jutra prevezen je na ispitivanje u prostorije nadležnog Opštinskog državnog tužilaštva. Bivšeg boksera pritom su pratila dvojica interventnih policajaca i još jedan policijski službenik.

Partnerka tvrdi da joj je slao prijeteće poruke

Prema navodima iz krivične prijave, Todorovskog je bivša partnerka prijavila zbog silovanja u stanu u Zagrebu u kojem su zajedno živjeli. Prema njenim tvrdnjama, prije toga joj je oko vrata stavio lanac i tako je vukao do stana.

Nakon što je odlučila pobjeći od njega i otići u Srbiju, navodno joj je slao prijeteće poruke. „Živa nećeš izaći iz Srbije. Doći će ti tamo moj kum ako mi ne vratiš novac“, navodno joj je poručio.

Todorovski tvrdi da mu je žena dugovala 1.080 evra. Riječ je, prema navodima, o iznosu koji mu je prestravljena žena potom uplatila na račun. Ona, međutim, tvrdi da joj je on prethodno uplatio samo 100 evra.

Todorovski odbacuje optužbe

Bivši bokser sve optužbe za psihičko i fizičko zlostavljanje redom negira. Kada je riječ o protivpravnoj naplati, tvrdi da nije bilo nikakve prisile, već da je novac pozajmio bivšoj partnerki, a ona mu ga nije vratila. Nakon što se u subotu vratila u Hrvatsku, žena ga je odlučila odmah prijaviti policiji.

Todorovski je istražiteljima rekao da je student prava i vlasnik kompanije. Kazao je da se u Hrvatsku doselio zbog ljubavi te da je poslovanje proširio na Zagreb i Primorje. Naveo je i da mjesečno zarađuje između 10.000 i 15.000 evra.

Tokom razgovora s istražiteljima posebno je istakao svoju ulogu sportskog ambasadora, odnosno činjenicu da je za tu funkciju izabran. Na kraju je zatražio da se o njegovom hapšenju obavijesti i Konzulat Srbije.