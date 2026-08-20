Mislite da pričate sa djetetom? Običan poziv pretvoren u horor za jednu porodicu

Postoji jednostavan dogovor koji može pomoći porodici da prepozna ovakvu zamku prije nego što bude kasno.

Elizabet Benz iz Bafala dobila je u septembru 2025. poziv koji nijedan roditelj ne želi da primi. Sa druge strane čula je glas svog 16-godišnjeg sina Džona, koji je plakao i govorio da je njegov prijatelj mrtav. Nekoliko trenutaka kasnije telefon je preuzeo muškarac koji je tvrdio da je upravo ubio dječakovog prijatelja i da će ubiti i Džona ako mu ne donese 7.500 dolara na parking Volmart-a. Benz nije imala vremena da razmišlja. Krenula je po novac.

U tom trenutku prevara je već uradila ono zbog čega je bila napravljena: izazvala je paniku dovoljno jaku da potisne proveru činjenica. Spas je stigao kada je Džonov brat uspio da stupi u kontakt sa njim. Džon je bio na fudbalskoj utakmici. Nije bio otet, nije bio povrijeđen i nije mu prijetio nikakav ubica. Glas koji je njegova majka čula bio je dipfejk napravljen veštačkom inteligencijom. „Nisam mogla da vjerujem“, rekla je Benz.

Pored tajne riječi panika bila jača

Najjeziviji dio priče nije samo to što je AI uspio da imitira glas djeteta. Benz i njena porodica već su imali dogovorenu kodnu riječ upravo za situacije poput ove. Problem je bio što joj tokom poziva nije palo na pamet da je zatraži. Kada vam neko kaže da vam je djete u životnoj opasnosti, logika lako ustupa mjesto instinktu.

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Zato stručnjaci savjetuju da porodice unapred dogovore riječ ili frazu koju napadač ne može lako da pogodi. Ona ne treba da bude nešto očigledno, već detalj poznat samo ljudima koji bi trebalo da je koriste. Hani Farid, stručnjak za dipfejk tehnologiju, kaže da on i njegova supruga imaju sopstvenu lozinku za neuobičajene pozive. Nije potrebna kada neko zove zbog svakodnevne stvari, ali jeste kada se iznenada traži novac ili se tvrdi da se dogodilo nešto ozbiljno.

Najopasniji dio prevare nije glas

Napadači ne moraju da vas ubijede u sve. Dovoljno je da vas ubijede da nemate vremena za provjeru. Geri Šildhorn, advokat koji je i sam bio meta dipfake prevare, izdvaja tri znaka: sve mora da se uradi odmah, novac se traži u obliku koji je teško pratiti i žrtvi se sugeriše da ne razgovara sa drugima. Kada se ta tri elementa pojave zajedno, cilj je jasan držati osobu u strahu i sprečiti je da razmisli.

Takva taktika može da bude posebno efikasna kada se koristi glas člana porodice. Ako čujete roditelja, partnera ili dijete kako panično traži pomoć, prirodna reakcija nije da analizirate kvalitet zvuka. Želite da pomognete. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da sama svijest o dipfejk tehnologiji nije dovoljna. Potrebno je unaprijed odlučiti šta ćete uraditi kada se dogodi nešto što vas potpuno izbaci iz ravnoteže.

Ne provjeravajte glas - provjerite priču

Ako neko iznenada traži novac zbog navodne nesreće, otmice ili druge hitne situacije, razgovor ne bi trebalo da se završi prvim odgovorom. Kodna riječ je jedna mogućnost, ali nije jedina. Pozovite osobu na broj koji već imate, kontaktirajte drugog člana porodice ili proverite informaciju drugim putem. Ako druga strana insistira da ostanete na vezi i da nikome ništa ne govorite, to je dodatni razlog za sumnju.

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Važno je i kako reagujete na zahtjev za novac. Gotovina, kriptovalute i poklon-kartice posebno su problematični jer ih je teško pratiti i vratiti. Isto važi za poruke koje stvaraju osjećaj da će svako odlaganje imati katastrofalne posljedice. Pravi problem nije samo mogućnost da AI napravi uverljiv glas. Problem je što kriminalci mogu taj glas da spoje sa pričom koja je napravljena da čoveka natera da reaguje prije nego što počne da provjerava.

Odbrana se dogovara prije zvona

Hani Farid upozorava da će ovakvi scenariji postajati sve češći kako AI bude napredovao. Poziv može stići usred noći, može sadržati glas poznate osobe, a u budućnosti može uključivati i uverljiv video-poziv. Slična tehnika može se koristiti i na poslu umjesto člana porodice, napadač može imitirati nadređenog i zahtijevati hitnu uplatu ili pristup nalogu.

Zato je najkorisnija priprema ona koja traje nekoliko minuta, ali se ponavlja povremeno. Dogovorite kodnu riječ, odlučite kada se koristi i napravite pravilo da se svaki neobičan zahtev proverava drugim putem prije nego što se pošalje novac. Benz je imala kodnu riječ, ali je u trenutku najvećeg straha nije iskoristila. Upravo je to možda najvažnija lekcija njenog slučaja: nije dovoljno imati plan za prevaru morate unapred uvježbati da ga se setite kada vam neko kaže da je vaše dete u opasnosti, prenosi Kurir.