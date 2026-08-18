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Jutjub mijenja pravilo staro 20 godina: Od 24. avgusta brojevi skaču

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 16:55

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Јутјуб мијења правило старо 20 година: Од 24. августа бројеви скачу
Foto: Pixabay

Platforma će početi da prati preglede na isti način u svim formatima video-sadržaja.

Jutjub (YouTube) je najavio promjenu u načinu na koji broji javne preglede video-snimaka. Od sada će se pregled računati čim video počne da se reprodukuje. Dosadašnji način brojanja pregleda i dalje će se pratiti pod nazivom „angažovani pregledi“ (Engaged Views), namijenjenim kreatorima kojima je važno da vide koliko dugo gledaoci ostaju uz njihov sadržaj. Izmijenjena pravila stupiće na snagu na globalnom nivou 24. avgusta.

„Istorijski gledano, koristili smo više različitih sistema za brojanje pregleda za različite formate“, navodi Jutjub povodom ove promjene na svojim stranicama za podršku. „Međutim, čuli smo od kreatora da žele da eliminišu ovu zabunu oko metrike i da tačno razumiju svoju stvarnu izloženost publici, zbog čega i uvodimo ovo ažuriranje!“

Ova promjena u suštini znači da Jutjub sada tretira redovne video-snimke na isti način kao i kratke video-snimke (Shorts). Kompanija je još 2025. godine ukinula uslov minimalnog vremena gledanja za taj format. U to vrijeme, ova promjena učinila je analitiku za kratke video-snimke sličnijom onoj koju nude video-snimci na Tiktoku (TikTok) i Instagramu (Instagram).

Oni koji zarađuju na Jutjubu, ili se nadaju da će to činiti, treba da znaju da izmijenjeni način brojanja pregleda neće uticati na zaradu niti na uslove za monetizaciju. Ovo je posebno značajno jer je prošle sedmice Jutjub udvostručio nekoliko uslova koje kreatori sadržaja moraju da ispune kako bi učestvovali u Partnerskom programu.

„Zarada kreatora i dalje će se zasnivati na 'angažovanim pregledima kratkih video-snimaka' i 'angažovanim satima gledanja', što možete vidjeti u Jutjub analitici (YouTube Analytics) > Napredni režim (Advanced Mode)“, potvrđuje se u objavi Jutjuba.

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