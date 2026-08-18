Gugl mora da plati novu kaznu jer nije uklonio zabranjene informacije

Autor:ATV redakcija
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Okružni sud Taganskij u Moskvi kaznio je kompaniju "Gugl" sa 44.698 dolara zbog toga što nije uklonio zabranjene informacije, rečeno je iz suda agenciji TASS.
Iz suda su naveli da je "Gugl" prekršio proceduru za ograničavanje pristupa informacijama koje su podložne ograničenjima u skladu sa Ustavom Ruske Federacije.
Hronika
Velika akcija u BiH, zaplijenjena droga
Ukupan dug "Gugla" Ruskoj Federaciji dostigao je astronomskih 20 deciliona dolara i nastavlja da raste zbog kašnjenja u isplatama.
(Srna)
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