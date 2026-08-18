Kako da prepoznate kada je vrijeme za pauzu od Instagrama?

Ako ste uhvatili sebe kako besciljno prelistavate tuđe fotografije dok sati prolaze, možda je pravi trenutak za digitalno čišćenje.

Saznajte šta zapravo znači privremena pauza, a šta definitivni odlazak sa ove mreže, kao i kako da korak po korak preuzmete kontrolu nad svojim profilom.

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Da li vam se ikada dogodilo da otvorite Instagram sa namjerom da provjerite samo jednu poruku, a onda sat vremena kasnije shvatite da i dalje listate idealizovane fotografije tuđih odmora, savršeno stilizovane kafiće i tuđe živote? Niste jedini.

Sve veći broj ljudi odlučuje se za takozvani digitalni detoks, odnosno trenutak kada svjesno biraju da se isključe iz virtuelnog svijeta kako bi se vratili u onaj stvarni. Bilo da vam je potrebna mala pauza tokom napornog perioda ili želite da potpuno zatvorite ovo digitalno poglavlje, dobra vijest je da vam aplikacija nudi dvije jasne opcije, a to su privremena deaktivacija i trajno brisanje.

Prije nego što donesete odluku i pritisnete dugme, ključno je da razumjete razliku između ova dva koraka. Privremena deaktivacija predstavlja savršenu pauzu za sve koji žele da na neko vrijeme nestanu sa mreže. Kada deaktivirate nalog, vaš profil, fotografije, komentari i svi lajkovi postaju potpuno nevidljivi za druge korisnike.

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Međutim, ništa od toga nije zauvijek izgubljeno, jer vas svi vaši podaci čekaju u potpuno istom stanju onog trenutka kada odlučite da se ponovo prijavite. Sa druge strane, trajno brisanje je radikalan korak. Ono znači konačni raskid sa ovom mrežom, gdje svi vaši podaci, poruke, slike i pratioci iščezavaju zauvijek bez mogućnosti oporavka nakon zaštitnog perioda. Stručnjaci zbog toga savjetuju da prije ove odluke obavezno preuzmete arhivu svojih podataka kroz podešavanja aplikacije kako ne biste ostali bez dragih uspomena.

Ako ste odlučili da vam je potrebna samo privremena pauza, proces je danas znatno jednostavniji nego ranije i možete ga završiti direktno preko mobilnog telefona. Sve što je potrebno jeste da otvorite svoj profil, dodirnete tri linije u gornjem desnom uglu i uđete u Centar za naloge. Odatle izaberite sekciju sa ličnim podacima, a zatim kliknite na vlasništvo nad nalogom i kontrolu. Kada otvorite opciju za deaktivaciju ili brisanje, označite privremenu deaktivaciju, unesite svoju lozinku radi potvrde i vaša digitalna pauza može zvanično da počne.

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Za one koji su potpuno presjekli i žele trajno da uklone svoj digitalni otisak, put kroz aplikaciju je gotovo identičan. Prateći istu putanju kroz Centar za naloge i sekciju za kontrolu profila, ovog puta umjesto pauze birate opciju za brisanje naloga. Instagram će vam postaviti pitanje o razlogu odlaska, a nakon što unesete lozinku i potvrdite svoj izbor, započinje proces uklanjanja. Važno je znati da vam sistem ostavlja rok od trideset dana da se eventualno predomislite. Ukoliko se u tom periodu nijednom ne prijavite na svoj nalog, svi vaši podaci će nakon isteka roka biti trajno izbrisani iz baze, prenosi Glas Srpske.

Iako se tokom prvih nekoliko dana odsutnosti sa mreže može javiti blagi osjećaj da propuštate nešto važno, većina ljudi veoma brzo primjeti pozitivne promjene u svakodnevnom životu. Bez plavog svjetla i beskonačnog prelistavanja sadržaja prije spavanja, san postaje kvalitetniji, a oslobađa se i značajna količina vremena za čitanje, hobije ili iskrene razgovore sa bliskim ljudima. Digitalni prostor treba da bude u službi čovjeka, a ne suprotno, zbog čega je povremeno isključivanje najbolji način da ponovo preuzmete kontrolu nad svojim danom, vremenom i životom