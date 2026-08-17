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U Pekingu svjetske igre humanoidnih robota: Takmičenje u 51 disciplini

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 22:21

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Хуманоидни робот игра стони тенис са човјеком током презентације за медије, уочи Свјетских игара хуманоидних робота у Пекингу, Кина, у петак, 14. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Andres Martinez Casares/Pool Photo via AP

Roboti iz 16 zemalja sa šest kontinenata takmičiće se na Svjetskim igrama humanoidnih robota koje će od 22. do 26. avgusta biti održane u glavnom gradu Kine.

Događaj će donijeti novouvedena takmičenja u skoku udalj, dizanju tegova, povlačenju konopca i stonom tenisu, uz ostale discipline.

Organizatori su saopštili da je broj timova u odnosu na prošlu godinu povećan za 138 odsto, dok se broj robota udvostručio.

Na drugim Svjetskim igrama humanoidnih robota učestvovaće više od 650 timova i 2.056 robota iz 16 zemalja sa šest kontinenata, koji će se tokom pet dana takmičiti u 51 disciplini i 1.301 meču, prenio je "Sputnjik".

Domaćini događaja su Gradska uprava Pekinga i "Čajna media grup", a događaj je proširen sa tri na pet dana, uz takmičenja koja će se održavati popodne i uveče.

Ovogodišnje igre uključuju 30 takmičarskih disciplina i 21 disciplinu zasnovanu na različitim scenarijima, u odnosu na 26 disciplina i 487 mečeva na premijernom izdanju.

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SAD, Nemačka, Japan i druge zemlje s razvijenom robotskom industrijom šalju svoje timove. Brazil učestvuje s ekipom od pet članova koju čine prvaci Svjetskog kupa u robotici, prenosi Srna.

Kina učestvuje sa 157 kompanija, 641 timom i 1.975 robota. Takmiče se timovi sa 27 kineskih univerziteta, a učesnici dolaze iz 30 provincija, autonomnih regiona, gradova pod direktnom upravom i posebnih administrativnih regiona.

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Robot

Kina

takmičenje

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