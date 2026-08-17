Ulazite u lift i signal nestaje: Evo šta se zapravo dešava sa vašim telefonom

Signal u liftu ne zavisi samo od metala, već i od položaja, prepreka, frekvencije i udaljenosti telefona od bazne stanice.

Uđete u lift i telefon odjednom izgubi mrežu. Međutim, samo nekoliko sekundi kasnije signal se vrati ili se, potpuno neočekivano, uopšte ne izgubi. Ista stvar dešava se u garažama, podrumima i tunelima.

Tajna je u radio-talasima, frekvencijama i materijalima kroz koje signal pokušava da prođe. Metalna kabina lifta reflektuje veliki dio radio-talasa i otežava komunikaciju telefona sa baznom stanicom.

Ipak, lift nije potpuno zatvorena metalna kutija. Kroz spojeve, vrata i druge otvore dio signala može da prodre. Zato položaj lifta u zgradi, sprat, udaljenost od bazne stanice i jačina signala mogu napraviti ogromnu razliku.

A kako signal prolazi kroz beton?

Radio-talasi ne nestaju kada naiđu na zid. Dio prolazi kroz njega, dio se odbija, a dio apsorbuje materijal. Gips i drvo uglavnom slabije ometaju signal, dok armirani beton i metal mogu znatno da ga oslabe. Zbog toga telefon može da radi u jednom dijelu zgrade, a da potpuno izgubi mrežu samo nekoliko metara dalje.

Zašto Vaj-Faj ipak radi kroz zid?

Kod Vaj-Faja je ruter najčešće udaljen svega nekoliko metara. Zato signal može da oslabi prolaskom kroz zid, ali i dalje ostane dovoljno jak za internet. Kod mobilne mreže telefon često komunicira sa baznom stanicom koja je mnogo dalje, pa prepreke imaju veći uticaj. Frekvencija takođe igra važnu ulogu: 2,4 gigaherca uglavnom bolje prolazi kroz prepreke od 5 i 6 gigaherca.

Tunel ne mora da znači "nema mreže"

Ako je tunel blizu bazne stanice, signal može da prodre kroz njegov otvor. U modernim tunelima dodatno postoje antene i sistemi koji dovode mobilnu mrežu duž trase. Zato možete imati internet i duboko ispod zemlje, dok u drugom tunelu mreža nestane gotovo odmah, prenosi Informer.