Logo

Ulazite u lift i signal nestaje: Evo šta se zapravo dešava sa vašim telefonom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 09:50

Komentari:

0
Улазите у лифт и сигнал нестаје: Ево шта се заправо дешава са вашим телефоном
Foto: Unsplash

Signal u liftu ne zavisi samo od metala, već i od položaja, prepreka, frekvencije i udaljenosti telefona od bazne stanice.

Uđete u lift i telefon odjednom izgubi mrežu. Međutim, samo nekoliko sekundi kasnije signal se vrati ili se, potpuno neočekivano, uopšte ne izgubi. Ista stvar dešava se u garažama, podrumima i tunelima.

Tajna je u radio-talasima, frekvencijama i materijalima kroz koje signal pokušava da prođe. Metalna kabina lifta reflektuje veliki dio radio-talasa i otežava komunikaciju telefona sa baznom stanicom.

Ipak, lift nije potpuno zatvorena metalna kutija. Kroz spojeve, vrata i druge otvore dio signala može da prodre. Zato položaj lifta u zgradi, sprat, udaljenost od bazne stanice i jačina signala mogu napraviti ogromnu razliku.

A kako signal prolazi kroz beton?

Radio-talasi ne nestaju kada naiđu na zid. Dio prolazi kroz njega, dio se odbija, a dio apsorbuje materijal. Gips i drvo uglavnom slabije ometaju signal, dok armirani beton i metal mogu znatno da ga oslabe. Zbog toga telefon može da radi u jednom dijelu zgrade, a da potpuno izgubi mrežu samo nekoliko metara dalje.

Zašto Vaj-Faj ipak radi kroz zid?

Kod Vaj-Faja je ruter najčešće udaljen svega nekoliko metara. Zato signal može da oslabi prolaskom kroz zid, ali i dalje ostane dovoljno jak za internet. Kod mobilne mreže telefon često komunicira sa baznom stanicom koja je mnogo dalje, pa prepreke imaju veći uticaj. Frekvencija takođe igra važnu ulogu: 2,4 gigaherca uglavnom bolje prolazi kroz prepreke od 5 i 6 gigaherca.

Tunel ne mora da znači "nema mreže"

Ako je tunel blizu bazne stanice, signal može da prodre kroz njegov otvor. U modernim tunelima dodatno postoje antene i sistemi koji dovode mobilnu mrežu duž trase. Zato možete imati internet i duboko ispod zemlje, dok u drugom tunelu mreža nestane gotovo odmah, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mobilni telefon

Lift

mreža

nauka

Komentari (0)

Pročitajte više

Senidah Sava Centar

Scena

Senidah napadnuta tokom nastupa u Hrvatskoj, koncert odmah prekinut

5 h

0
Веном Петрово нови је шампион финалног турнира 3x3 Јелен пиво лиге Републике Српске.

Košarka

Venom Petrovo novi šampion finalnog turnira 3x3 Jelen pivo lige Republike Srpske!

5 h

0
Пожар у Коњицу под контролом, али и даље постоји опасност због вјетра и високих температура

Gradovi i opštine

Požar u Konjicu pod kontrolom, ali i dalje postoji opasnost zbog vjetra i visokih temperatura

5 h

0
Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената

Zdravlje

Dječak (3) zaražen bjesnilom, ljekari gube nadu

5 h

0

Više iz rubrike

Човјечија рибица снимљена у Крањским тунелима

Nauka i tehnologija

Naučnici iz BiH otkrili novu vrstu čovječije ribice

6 h

0
mobilni telefon mobitel

Nauka i tehnologija

Zašto često ne možemo da se odvojimo od telefona i besciljno skrolujemo?

2 d

0
Провјерите старе фиоке: Ови легендарни телефони данас вриједе и до 3.000 евра

Nauka i tehnologija

Provjerite stare fioke: Ovi legendarni telefoni danas vrijede i do 3.000 evra

2 d

1
Друштвена мрежа

Nauka i tehnologija

Jedna era Instagrama je završena, poslije decenije stigao novi izgled: "Vrijeme je za osvježenje"

3 d

0

  • Najnovije

15

16

Uznemirujući snimak nakon pucnjave u Španiji! Izrešetane trudna sestra i tašta vođe klana "Baba"

15

13

Novi pristup u liječenju Alchajmerove bolesti: Poboljšanja vidljiva poslije tri mjeseca

15

10

Gori u vikend-naselju u Amajlijama

15

04

Umrla velika ljubav Vladimira Klička i majka njegovog djeteta: Poznata holivudska glumica preminula u 36. godini

14

56

Lopovi iz Srbije po crnogorskim plažama krali šta su stigli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima