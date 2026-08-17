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Venom Petrovo novi šampion finalnog turnira 3x3 Jelen pivo lige Republike Srpske!

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 09:33

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Веном Петрово нови је шампион финалног турнира 3x3 Јелен пиво лиге Републике Српске.
Foto: Ustupljena fotografija

Venom Petrovo novi je šampion finalnog turnira 3x3 Jelen pivo lige Republike Srpske!

Nakon 22 turnira širom Republike Srpske, kao i Kupa Republike Srpske odigranog u Nevesinju, sinoć je na Trgu Krajine u Banjaluci održana velika završnica lige.

Najviše razloga za slavlje imali su igrači Venom Petrova, koji su u velikom finalu savladali Stomatologiju Zrnić rezultatom 17:16.

Za šampionsku ekipu igrali su Miljan Marković, Stefan Žigon, Mirza Velić i Đorđe Curović, dok je upravo Žigon proglašen za MVP-a finalnog turnira.

Drugoplasirana Stomatologija Zrnić nastupala je u sastavu Nedim Mustafica, Stefan Milošević, Nikola Stanojević i Aleksandar Radukić.

Treće mjesto osvojila je ekipa 3x3 Brčko, za koju su igrali Luka Ćišić, Marko Blaz, Ognjen Petrović i Vasilije Kuridža.

Četvrto mjesto pripalo je ekipi Radnik Križevci iz Hrvatske, u sastavu Ivan Svoboda, Josua Leblanc, Karlo Baričević i Matija Pujić.

Finalnim turnirom u Banjaluci spuštena je zavjesa na osmu sezonu 3x3 Jelen pivo lige Republike Srpske, koja je i ove godine okupila najbolje 3x3 ekipe i donijela veliki broj uzbudljivih turnira širom Republike Srpske.

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Venom Petrovo

Basket

turnir

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