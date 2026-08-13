Boriša Simanić ima novi klub

Krilni centar stiže nakon dvije sezone u Igokei, za koju je u ABA ligi bilježio prosječno 8,6 poena i 3,7 skokova, a u FIBA Ligi šampiona 5,5 poena i 3,5 skokova.

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Trener njemačkog kluba je Vladimir Jovanović, koji je takođe radio u Igokei, a najviše se pamti iz perioda na klupi FMP-a.

Simanić je karijeru započeo u Crvenoj zvezdi, za čiji prvi tim je zaigrao veoma rano, a nastupao je i za FMP, Megu i Saragosu.

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Igrajući za reprezentaciju Srbije na Svjetskom prvenstvu 2023. godine, doživio je udarac u duelu protiv Južnog Sudana, zbog čega je morao da mu bude odstranjen bubreg, ali je uprkos svemu nastavio košarkašku karijeru na visokom nivou.