Napadnuta trudna Anita Stanojlović

Autor:ATV redakcija
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Partner rijaliti pobjednice Anite Stanojlović, Luka Vujović oglasio na društvenoj mreži i otkrio kroz šta prolazi par.
Naime, Vujović je šokirao pratioce otkrivši da su on i trudna izabranica postali žrtve bezobzirnog napada na internetu.
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Luka je zapravo, još tokom prošle sezone pokrenuo privatni biznis koji je u početku vodio sa tadašnjom vjerenicom Aneli Ahmić, da bi posao nastavio sa Anitom.
Međutim, njihova poslovna stranica od koje zarađuju iznenada se našla na udaru.
On je objavio dokaz na kom se jasno vidi da je korisnički račun obustavljen usljed masovnih prijava, prenosi "Alo".
Sa druge strane, nije htio da sjedi skrštenih ruku, pa je odmah reagovao i slučaj prijavio nadležnim organima koji već rade na otkrivanju osoba koje stoje iza ove sabotaže.
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Ubrzo nakon toga, Luka je ponovo obavijestio fanove da im je Instagram saopštio da više neće moći da koriste isto ime profila, ali da će uskoro ponovo vratiti pristup nalogu.
Podsjetimo, Luka Vujović je prije nekoliko noći gostovao u emisiji "Narod pita", a prije samog ulaska u studio progovorio je o novostima u njihovom privatnom životu i otkrio kako je protekao prvi susret sa Anitinom majkom.
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