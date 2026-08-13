Drama na kvadrat: Jurkas heroj, Borac u plej-ofu nakon penala

Fudbaleri Borca plasirali su se u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija nakon što su poslije izvođenja jedanaesteraca bili bolji od Vitebska.

Imao je do posljednjeg sekunda, u 120 minuta igre, Borac sjajnu priliku, ali onda šok.

Primili su gol na samom isteku pa je utakmica otišla na penale.

Tamo su bili uspješniji i otišli u plej-of.

Borac je u goste donio gol prednosti koji je anuliran posljednjeg minuta prvog poluvremena. Za 1:0 pogodio je Kleonize.

Iako su Banjalučani pokušavali do kraja regularnog dijela da završe priču, u tome nisu uspjeli pa se otišlo u produžetke.

Deket u 103. minutu trese mrežu domaćina i tada se činilo da je to to. Međutim, onda je uslijedio šok, i to najokrutniji način.

Na samom kraju u četvrtoj sekundi petog minuta sudijskog vremena Vitebsk stiže do gola. Koncevoj sjajno trese mrežu iz slobodnjaka, što je automatski značilo da ćemo gledati penale.

Tamo smo gledali samo jednog čovjeka. Mladen Jurkas je bio sjajan na golu Banjalučana - skinuo je dva udarca.

Bitno je napomenuti da je imao priliku da ranije završi cijelu priču jer je bio na lopti Koncevoja, ali je nedostajalo malo sreće jer je lopta koju je skinuo otišla u stativu i odbila se u gol.

Sve u svemu, Banjaluka slavi prolazak dalje, a do Evrope je ostala još jedna prepreka - a to će biti ili Vikingur ili Tun.