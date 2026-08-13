Zbog požara zatvoren magistralni put kod Omiša

U mjestu Lokva Rogoznica kod Omiša izbio je požar zbog čega je zatvoren magistralni put, a vatra se širi i istočno prema mjestu Mimice gdje je nestalo i struje.

Vozila se preusmjeravaju na okolne pravce. Propuštaju se samo vozila hitnih službi i mještana, prenose hrvatski mediji.

Požar je izbio poslije 20.00 časova, uz magistralu, zbog čega je put na dionici od Stanića iz smjera Splita do Medića iz pravca Makarske zatvoren za saobraćaj, naveli su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

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Na teren je upućen veliki broj policijskih službenika sa kombijima da bi pomogli vatrogascima, ali i građanima ukoliko bude potrebna evakuacija.

Iz Policijske uprave su dodali da su upućena i dva službena plovila sa posadom.

(Srna)