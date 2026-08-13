Logo

Zbog požara zatvoren magistralni put kod Omiša

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 22:40

Komentari:

0
Пожар код Омиша у Хрватској, ватра се шири према кућама.
Foto: Dnevnik.hr/VIdeo/Screenshot

U mjestu Lokva Rogoznica kod Omiša izbio je požar zbog čega je zatvoren magistralni put, a vatra se širi i istočno prema mjestu Mimice gdje je nestalo i struje.

Vozila se preusmjeravaju na okolne pravce. Propuštaju se samo vozila hitnih službi i mještana, prenose hrvatski mediji.

Požar je izbio poslije 20.00 časova, uz magistralu, zbog čega je put na dionici od Stanića iz smjera Splita do Medića iz pravca Makarske zatvoren za saobraćaj, naveli su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

СПЦ, црква

Društvo

Počinje Gospojinski post: Vjeroučiteljka objasnila šta svaki vjernik mora da zna

Na teren je upućen veliki broj policijskih službenika sa kombijima da bi pomogli vatrogascima, ali i građanima ukoliko bude potrebna evakuacija.

Iz Policijske uprave su dodali da su upućena i dva službena plovila sa posadom.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Hrvatska

magistralni put

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.

Region

Požar na području Herceg Novog pod kontrolom: Vatrogasci i dalje dežuraju

22 h

0
Гори шума.

Region

Vatra na sve strane: Gori u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj

22 h

0
Ватрогасци у акцији гашења буктиње шумског пожара у близини руралног подручја, уз видљиво ватрогасно возило.

Region

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

1 d

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Region

Izbio požar u skladištu klima-uređaja: Plinske boce letjele po dvorištu

1 d

0

  • Najnovije

19

21

Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima