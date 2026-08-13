Oglasio se Dodik: Ovakva pobjeda je dokaz srpske snage

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je banjalučkom Fudbalskom klubu "Borac" veliki prolaz dalje, plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencije, naglasivši da ovakve pobjede nisu samo sportski rezultat, već dokaz snage, samopouzdanja i pobjedničkog mentaliteta srpskog naroda.

"Bravo za FK `Borac` i veliki prolaz dalje! U meču punom borbe, karaktera i vjere u pobjedu, `Borac` je još jednom pokazao ono što Banjaluka i Republika Srpska odavno znaju - da se najveće stvari prave srcem, disciplinom i nepokolebljivim duhom", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je čestitao igračima, stručnom štabu, upravi i navijačima koji su bili uz svoj klub do kraja.

"`Borac` ide dalje, a sa njim ide i ponos Republike Srpske. Samo hrabro, do novih pobjeda!", poručio je Dodik.

Fudbaleri banjalučkog "Borca" plasirali su se u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencije, pobijedivši na gostovanju u Mađarskoj bjeloruski "Vitebsk" nakon izvođenja jedanaesteraca.