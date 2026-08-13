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Počinje Gospojinski post: Vjeroučiteljka objasnila šta svaki vjernik mora da zna

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 22:23

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Српска православна црква, икона Богородице
Foto: ATV/Branko Jović

Pred nama je jedan od najljepših perioda u pravoslavnom kalendaru – Gospojinski post, koji počinje 14. avgusta, i traje do praznika Uspenja Presvete Bogorodice (Velike Gospojine), 28. avgusta.

Kako bismo se na pravi način pripremili za ovaj duhovni podvig, vjeroučiteljka Andrea Kereš podijelila je na svom Instagram profilu izuzetno koristan priručnik za Gospojinski post.

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Kroz jednostavne, ali duboke pouke, ona nas podsjeća na suštinu posta i daje jasan odgovor na pitanje zašto je važno da se odvažimo na ovaj korak

"Postimo u Njenu čast, sa ljubavlju prema Njoj"

Andrea podsjeća da Gospojinski post ima poseban, blagodatni karakter i da ga ne treba posmatrati kao teret, već kao izraz ljubavi prema Bogorodici:

"Gospojinski post traje od 14. do 28. avgusta i završava se praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Postimo u njenu čast, sa ljubavlju prema njoj koja se neprestano moli za nas."

Andrea naglašava da je u pitanju najkraći od četiri velika godišnja posta, što nam daje dodatno ohrabrenje da istrajemo, jer plodovi koje ćemo ubrati traju mnogo duže od samog uzdržavanja:

"Post ne traje zauvijek (ovaj je čak i najkraći od 4 velika posta), ali plodovi koje donosi – i te kako mogu."

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SPC, crkva

Zašto treba da počneš da postiš? Pet duhovnih plodova posta

U svom priručniku vjeroučiteljka izdvaja pet ključnih razloga za post i blagodeti koje on donosi vjerniku, a koje se tiču kako tjelesnog, tako i onog mnogo važnijeg – duhovnog aspekta našeg bića:

1. Da naučiš da usporiš

U svijetu koji se neprestano žuri, post nam nudi preko potreban predah i tišinu.

"Post je prilika da zastaneš, osloniš se na tišinu i čuješ sebe i Boga."

2. Da očistiš misli

Post nije samo promjena jelovnika, već dubinsko čišćenje cjelokupne naše ličnosti.

"Da očistiš misli. Ne samo stomak, već i dušu – od anksioznosti, zavisti, nemira i buke. Post resetuje unutrašnji svijet."

3. Da zastaneš i vidiš gdje si – bez filtera

U eri društvenih mreža, gdje je sve uljepšano, post nas suočava sa našom stvarnom slikom pred Bogom i samima sobom.

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"Da zastaneš i vidiš gdje si – bez filtera. Da započneš iskren dijalog sa sobom i Bogom koji je često neprijatan, ali oslobađa jer vodi do iskrene Ispovijesti."

4. Da obnoviš snagu

Iako mnogi misle da post iscrpljuje tijelo, Andrea objašnjava da je istina zapravo potpuno drugačija:

"Da obnoviš snagu. Tokom posta nismo na gubitku jer se opraštamo od mrsne hrane, nego obnavljamo dušu i tijelo koje nose teret prejedanja, rasplinutosti i stalnog jurcanja."

5. Da budeš bliže Bogu

Najuzvišeniji cilj svakog hrišćanskog podviga jeste sjedinjenje sa Tvorcem, a post je idealna staza ka tom cilju:

"Da budeš bliže Bogu. Ne zato što “moraš”, nego zato što želiš da upoznaš Onoga koji je izvor tvog postojanja i Koji je uvijek uz tebe - čak i kada toga nismo svjesni. Post je idealan momenat da to osvijestimo i da se susretnemo sa Hristom kroz Svetu Tajnu Pričešća."

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pričešće

"Nemoj da razmišljaš: Da li ja to mogu?"

Jedna od najčešćih prepreka sa kojima se susrećemo pred početak posta jeste sumnja u sopstvene snage i nedostatak motivacije. Vjeroučiteljka Andrea ima snažnu poruku ohrabrenja za sve koji se dvoume:

– Nemoj da razmišljaš "da li ja to mogu?". Možeš, dan po dan, kao i za sve drugo u životu – nije stvar motivacije nego odluke i discipline koja se postom uči i učvršćuje. A Bog vidi svaki trud kada je iskren – navela je Andrea u Instagram obraćanju.

Za sam kraj ovog predivnog vodiča ona nam ostavlja misao koja skida svaki pritisak i podsjeća nas na Božju beskrajnu ljubav i razumijevanje za naše slabosti:

– Ne zaboravi da je promjena u tebi, i da Bog ne traži savršen početak nego da napraviš prvi korak.

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Neka nam ove tople i mudre riječi budu podstrek da predstojeći Bogorodičin post započnemo radosnog srca, svjesni da svakim, pa i najmanjim trudom pravimo korak bliže sopstvenom duhovnom preporodu.

(ŽenaBlic)

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