Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

Grad Mostar raspisao je javni konkurs za zapošljavanje osam državnih službenika na neodređeno vrijeme, uglavnom u Odjeljenju za urbanizam i građenje.

Za pet različitih radnih mjesta ponuđene su osnovne neto plate od 1.735 do 2.580 KM, a rok za prijavu je 26. avgust.

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Konkurs je, na zahtjev Grada Mostara, objavila Agencija za državnu službu FBiH, a traže se visokoobrazovani kandidati pravne, upravne i geodetske struke.

Gdje je najviša plata?

Najviša plata predviđena je za šefa Službe za katastar, za kojeg je navedena osnovna neto plata od 2.580,27 KM.

Za ovo radno mjesto traži se jedan izvršilac, a kandidati moraju imati najmanje 240 ECTS bodova iz geodetske, pravne ili upravne struke te četiri godine radnog staža u struci.

Grad traži i jednog stručnog savjetnika za javne nabavke, takođe u Odjeljenju za urbanizam i građenje. Osnovna neto plata za ovu poziciju iznosi 2.017,30 KM, a uslov je visoko obrazovanje pravne ili upravne struke s najmanje 240 ECTS bodova te tri godine radnog staža u struci.

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Preostalih šest radnih mjesta imaju osnovnu neto platu od 1.735,82 KM. Riječ je o jednom stručnom saradniku za građevinske propise pravne struke, jednom stručnom saradniku za katastar nekretnina te čak četiri stručna saradnika za pravne poslove u Službi za katastar.

Za stručnog saradnika za građevinske propise traži se završena pravna ili upravna struka i najmanje godina radnog staža, dok kandidat za mjesto stručnog saradnika za katastar nekretnina mora biti geodetske struke, imati najmanje godinu dana radnog staža i položen stručni geodetski ispit.

Za četiri radna mjesta stručnih saradnika za pravne poslove traže se kandidati pravne ili upravne struke s najmanje godinu dana radnog staža nakon završene visoke stručne spreme. Za sva radna mjesta traži se i poznavanje rada na računaru.

Kako izgleda izbor kandidata?

Izborni postupak uključuje ispit opšteg znanja i stručni ispit. Kandidati koji već imaju položen stručni upravni ili pravosudni ispit oslobođeni su ispita opšteg znanja.

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Stručni ispit uključuje pisani dio, a kandidati koji ga uspješno polože pristupaju strukturisanom intervjuu.

Prijave se, prema tekstu konkursa, mogu podnijeti putem aplikacije eKonkurs Agencije za državnu službu FBiH ili poštom Službi za postavljenja u tijelima državne službe u HNK, na adresu Ante Starčevića bb u Mostaru.

Na stranici Službe za zapošljavanje HNK kao krajnji rok trajanja konkursa naveden je 26. avgust 2026. godine, prenosi "Hercegovina.info".