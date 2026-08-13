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Uznemirujuće: Medvjed iskopao grob kod bh. grada

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 16:04

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Медвјед
Foto: Pixabay/Miller_Eszter

Neobičan i uznemirujući slučaj zabilježen je jutros, 13. avgusta, na području mjesne zajednice Karaula, mjesto Hamandžići kod Turbeta, u blizini Travnika, gdje je medvjed iskopao grob i došao sve do tijela ukopane osobe.

Iz Medžlisa Islamske zajednice Travnik potvrđeno je za portal "Radiosarajevo.ba" da je došlo do oštećenja groba.

Na fotografijama koje su dostavljene našem portalu vidi se iskopan mezar, kao i tijelo u ćefinima koje je djelimično izvučeno iz mezara.

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Iz Medžlisa nam je pojašnjeno da se još uvijek ne može sa sigurnošću utvrditi u kakvom je stanju tijelo, odnosno da li je došlo do njegovog skrnavljenja ili se radilo o skeletnim ostacima.

Medvjed iskopao grob do dna

Prema informacijama koje smo dobili, životinja je napravila duboku rupu i uspjela iskopati zemlju sve do tijela.

Inače, kod tradicionalnog muslimanskog ukopa, nakon polaganja tijela u grob, preko njega se postavljaju daske, nakon čega se zatrpava zemljom. Međutim, na fotografijama sa ovog groba ne vide se daske, zbog čega iz Medžlisa pretpostavljaju da je medvjedu bilo moguće relativno lako doći do samog dna mezara.

Pretpostavlja se da je grob oštećen tokom noći, 12/13. augusta, s obzirom da su mještani jutros, 13. avgusta, uočili rupu i tijelo.

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Iz Medžlisa dodaju da će porodica vratiti, odnosno ponovo ukopati tijelo i da se u ovom slučaju ne primjenjuje posebna procedura.

Medvjedi nisu rijetkost na ovom području

Iz Medžlisa Islamske zajednice Travnik navode da prisustvo medvjeda na ovom području nije neuobičajeno.

Riječ je o selu koje je danas većinom iseljeno, dok je veliki broj nekadašnjih stanovnika preselio u obližnje Turbe kod Travnika.

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Upravo zbog šumskog i ruralnog karaktera ovog područja, susreti s medvjedima nisu rijetkost, ali je slučaj u kojem je životinja iskopala mezar i došla do tijela posebno uznemirujući.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Medvjed

Groblje

Turbe

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