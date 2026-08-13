Logo

Zbog erupcije vulkana na Siciliji otkazano oko 1.000 letova

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 17:02

Komentari:

0
Путници на аеродрому.
Foto: Pixabay

Na aerodromu Katanija na Siciliji otkazano je oko 1.000 letova između 6. i 12. avgusta zbog erupcije Etne, rekao je neimenovani predstavnik operatera aerodroma.

Isti izvor navodi da je oko 350 letova preusmjereno, kao i da je ostvareno oko 450 odlazaka i isto toliko dolazaka.

Istovremeno, operater aerodroma produžio je obustavu rada do sutra u 15.00 časova.

илу-пожар-гашење ватре-ватрогасци

Gradovi i opštine

Kod Mostara izbio novi požar, vatrogascima pomažu i mještani

Uveče 6. avgusta, italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju saopštio je da je Etna iz jednog od svojih kratera na vrhu izbacila fontanu lave nakon što je dan ranije izbacila pepeo i vulkanski materijal.

Predsjednik Italijanskog udruženja vulkanologa Marko Vikaro rekao je za RIA Novosti da je aktivnost Etne i dalje stabilna i da nema znakova skorog povećanja.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

Sicilija

vulkan

otkazani letovi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Реп мачке

Svijet

Ostavio mačiće ispred tržnog centra, pa mora da plati paprenu kaznu

3 h

0
Voz Zeljeznicka stanica

Svijet

Drama na željezničkoj stanici: Pronađen sumnjiv predmet

3 h

0
Жене трче поред прскалице испред зграде Рајхстага у љетње јутро у Берлину, у Њемачкој, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Od posljedica vrućine u Njemačkoj preminulo više do 12.000 osoba

4 h

0
Мушкарац стоји под тушем.

Svijet

Tinejdžera na ljetovanju usmrtila struja tokom tuširanja?

4 h

0

  • Najnovije

19

52

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima