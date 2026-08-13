Zbog erupcije vulkana na Siciliji otkazano oko 1.000 letova

Na aerodromu Katanija na Siciliji otkazano je oko 1.000 letova između 6. i 12. avgusta zbog erupcije Etne, rekao je neimenovani predstavnik operatera aerodroma.

Isti izvor navodi da je oko 350 letova preusmjereno, kao i da je ostvareno oko 450 odlazaka i isto toliko dolazaka.

Istovremeno, operater aerodroma produžio je obustavu rada do sutra u 15.00 časova.

Gradovi i opštine Kod Mostara izbio novi požar, vatrogascima pomažu i mještani

Uveče 6. avgusta, italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju saopštio je da je Etna iz jednog od svojih kratera na vrhu izbacila fontanu lave nakon što je dan ranije izbacila pepeo i vulkanski materijal.

Predsjednik Italijanskog udruženja vulkanologa Marko Vikaro rekao je za RIA Novosti da je aktivnost Etne i dalje stabilna i da nema znakova skorog povećanja.

(Srna)