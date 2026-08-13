Eksplozija u fabrici municije u Italiji: Detonacija odjeknula kilometrima

Fabrika municije eksplodirala je u Koleferu, u zoni Kvarijto Kilometro, duž puta koji vodi ka Arteni u Italiji. Eksplozija se navodno dogodila u odjeljenju za presovanje baruta.

U Koleferu je izbio požar nakon eksplozije u nekadašnjoj fabrici "Simmel Difesa" u Ulici Ariana. Kompanija proizvodi municiju srednjeg i velikog kalibra, a trenutno je u vlasništvu kompanije "KNDS Ammo Itali".

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Eksploziju, koja se čula i kilometrima daleko, čuli su i uznemireni stanovnici, koji su u prvi mah pomislili da je riječ o grmljavini. Kada su shvatili da je došlo do eksplozije, tenzija je naglo porasla. Eksplozija se navodno dogodila u odjeljenju za presovanje baruta.

Nije poznato da li ima povrijeđenih. Prema informacijama do kojih je došao Fanpage.it, u trenutku eksplozije u objektu nije bilo ljudi. Međutim, tu informaciju je dao jedan radnik i ona još mora da bude provjerena, pa je neophodan oprez u iznošenju zaključaka, posebno imajući u vidu ozbiljnost situacije i razmjere požara.

Uzrok incidenta još nije razjašnjen: nije poznato zbog čega je došlo do požara niti da li su se u tom trenutku u mjestu eksplozije nalazili ljudi.

BREAKING:



A large explosion and fire hit a munitions plant in Colleferro, south of Rome, Italy.



The blast occurred at the plant owned by the major Italian defense manufacturer KNDS Ammo Italy, which produces medium- and large-caliber ammunition and solid rocket fuels.



🇮🇹 pic.twitter.com/MM1PuWXEyG — Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2026

Akcija spasavanja i gašenja požara

Na licu mjesta nalaze se karabinjeri i vatrogasci, ali operacije gašenja i obezbjeđivanja lokacije još nisu mogle da počnu zbog izuzetno opasne situacije. Riječ je o veoma delikatnom scenariju u kojem spasioci moraju da postupaju krajnje oprezno.

Naime, nije isključena mogućnost novih eksplozija zbog opasnog materijala koji se nalazi u fabrici. Na mjestu požara nalaze se i ekipe hitne pomoći 118, u slučaju da bude potrebna pomoć eventualno povrijeđenima.

Bijes stanovnika zbog prisustva fabrike

"Impresivna eksplozija čula se u Koleferu i okolnim opštinama, a od nje su se tresle kuće i prozori. Mnogi od nas su izašli na prozore pitajući se šta je izazvalo eksploziju. Molim se i nadam se da nema žrtava. Na snimku se vide eksplozivni predmeti koji padaju nakon eksplozije", napisao je jedan stanovnik.

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"Ako se prve informacije potvrde, u Koleferu smo pukom slučajnošću mogli da izbjegnemo tragediju: izgleda da u skladištu zahvaćenom eksplozijom u trenutku detonacije nije bilo zaposlenih. Ali čak i ako je tako, suština se ne bi promijenila ni za milimetar. Navodna današnja sreća ne briše strukturnu opasnost: ono što se pukom slučajnošću možda danas nije dogodilo, sutra bi moglo da se pretvori u ogromnu tragediju, posebno imajući u vidu projekat novih objekata za proizvodnju nitroglicerina u Ananjiju. Naša bezbjednost ne može da zavisi od nade da je neko skladište prazno!", rekla je jedna stanovnica.

(Telegraf.rs)