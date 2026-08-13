Logo

Eksplozija u fabrici municije u Italiji: Detonacija odjeknula kilometrima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 18:17

Komentari:

0
Тренутак експлозије у фарбици муниције у Италији.
Foto: Visegrád 24/X/Screenshot

Fabrika municije eksplodirala je u Koleferu, u zoni Kvarijto Kilometro, duž puta koji vodi ka Arteni u Italiji. Eksplozija se navodno dogodila u odjeljenju za presovanje baruta.

U Koleferu je izbio požar nakon eksplozije u nekadašnjoj fabrici "Simmel Difesa" u Ulici Ariana. Kompanija proizvodi municiju srednjeg i velikog kalibra, a trenutno je u vlasništvu kompanije "KNDS Ammo Itali".

илу-нуклеарна електрана

Svijet

Nuklearna elektrana u Rumuniji prestala sa radom zbog niskog vodostaja Dunava

Eksploziju, koja se čula i kilometrima daleko, čuli su i uznemireni stanovnici, koji su u prvi mah pomislili da je riječ o grmljavini. Kada su shvatili da je došlo do eksplozije, tenzija je naglo porasla. Eksplozija se navodno dogodila u odjeljenju za presovanje baruta.

Nije poznato da li ima povrijeđenih. Prema informacijama do kojih je došao Fanpage.it, u trenutku eksplozije u objektu nije bilo ljudi. Međutim, tu informaciju je dao jedan radnik i ona još mora da bude provjerena, pa je neophodan oprez u iznošenju zaključaka, posebno imajući u vidu ozbiljnost situacije i razmjere požara.

Uzrok incidenta još nije razjašnjen: nije poznato zbog čega je došlo do požara niti da li su se u tom trenutku u mjestu eksplozije nalazili ljudi.

Akcija spasavanja i gašenja požara

Na licu mjesta nalaze se karabinjeri i vatrogasci, ali operacije gašenja i obezbjeđivanja lokacije još nisu mogle da počnu zbog izuzetno opasne situacije. Riječ je o veoma delikatnom scenariju u kojem spasioci moraju da postupaju krajnje oprezno.

Naime, nije isključena mogućnost novih eksplozija zbog opasnog materijala koji se nalazi u fabrici. Na mjestu požara nalaze se i ekipe hitne pomoći 118, u slučaju da bude potrebna pomoć eventualno povrijeđenima.

Bijes stanovnika zbog prisustva fabrike

"Impresivna eksplozija čula se u Koleferu i okolnim opštinama, a od nje su se tresle kuće i prozori. Mnogi od nas su izašli na prozore pitajući se šta je izazvalo eksploziju. Molim se i nadam se da nema žrtava. Na snimku se vide eksplozivni predmeti koji padaju nakon eksplozije", napisao je jedan stanovnik.

Пожар код Невесиња

Hronika

Vatra blizu kuća: Još jedna besana noć pred mještanima nevesinjskih sela

"Ako se prve informacije potvrde, u Koleferu smo pukom slučajnošću mogli da izbjegnemo tragediju: izgleda da u skladištu zahvaćenom eksplozijom u trenutku detonacije nije bilo zaposlenih. Ali čak i ako je tako, suština se ne bi promijenila ni za milimetar. Navodna današnja sreća ne briše strukturnu opasnost: ono što se pukom slučajnošću možda danas nije dogodilo, sutra bi moglo da se pretvori u ogromnu tragediju, posebno imajući u vidu projekat novih objekata za proizvodnju nitroglicerina u Ananjiju. Naša bezbjednost ne može da zavisi od nade da je neko skladište prazno!", rekla je jedna stanovnica.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

Eksplozija

municija

fabrika

Komentari (0)

Pročitajte više

Путници на аеродрому.

Svijet

Zbog erupcije vulkana na Siciliji otkazano oko 1.000 letova

2 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Gradovi i opštine

Kod Mostara izbio novi požar, vatrogascima pomažu i mještani

3 h

0
Новац, плаћање

Društvo

Počinje isplata uvećanih boračkih dodataka i invalidnina u Srpskoj

3 h

0
Реп мачке

Svijet

Ostavio mačiće ispred tržnog centra, pa mora da plati paprenu kaznu

3 h

0

Više iz rubrike

медвјед звијер дивља животиња

Svijet

Medvjed napao lovca: Čuo sam kako mi kosti pucaju

1 h

0
Pоглед на куле електране у силуети наспрам живописног заласка сунца изнад мирног језера.

Svijet

Nuklearna elektrana u Rumuniji prestala sa radom zbog niskog vodostaja Dunava

2 h

0
Путници на аеродрому.

Svijet

Zbog erupcije vulkana na Siciliji otkazano oko 1.000 letova

2 h

0
Реп мачке

Svijet

Ostavio mačiće ispred tržnog centra, pa mora da plati paprenu kaznu

3 h

0

  • Najnovije

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima