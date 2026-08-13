Ostavio mačiće ispred tržnog centra, pa mora da plati paprenu kaznu

Agencija za hranu i veterinarstvo Sjeverne Makedonije izrekla je prvi put kaznu za napuštanje legla mačića, a počinilac je kažnjen sa 550 evra.

Slučaj je prijavio građanin, uz video-snimak i fotografije mačića ostavljenih u parku u blizini tržnog centra u Skoplju, prenio je portal "Večer.mk".

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Veterinarski inspektor je, nakon što je od Ministarstva unutrašnjih poslova dobio podatke o identitetu osobe i registarskim tablicama vozila, izvršio vanrednu kontrolu.

Vijest je izazvala pozitivne reakcije na društvenim mrežama, gdje su građani pozdravili postupanje nadležnih i pozvali na prijavljivanje slučajeva napuštanja životinja.

(Tanjug)