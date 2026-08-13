Imali ste mokre snove, evo šta to znači

Iako snovi o se*su mogu biti nagovještaj privlačnosti ili želje koje niste niti svjesni, oni takođe mogu biti slučajni.

Bez obzira na to jeste li decenijama sanjali isti se*sualni san ili tek prvi put, stručnjaci se slažu da je to normalno.

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Evo šta bi moglo biti iza toga, kao i zašto ih uopšte imate.

Zašto imam se*sualne snove?

"Ljudi sanjaju se*s iz mnogo razloga. Istraživanja pokazuju da će oni koji češće razmišljaju o se*su tokom dana vjerovatnije doživjeti se*sualne snove. Kad spavaju, to je način da ostvare svoje se*sualne fantazije", objašnjava Tara Suvinjatičaiporn, doktor nauka, seksolog sa Kinsijevim sertifikatom, trener za se*s i veze te profesor seksualne komunikacije na Državnom Univerzitetu Kalifornije u Fulertonu.

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Ljudi takođe mogu imati snove o se*su jer su se*sualno frustrirani u svakodnevnom životu. Suprotno tome, uzbudljivi snovi mogu se pojaviti i nakon jako dobrog se*sa s partnerom.

"Ako osjećate se*sualne snove u tijelu, poput orgazma, to može biti povezano s hormonima, fantazijama ili gdje se nalazite u svom se*sualnom životu. Ali najčešće predstavljaju dijelove vas kojima je potrebna dodatna pažnja, poput potrebe da budete glavni ili imate kontrolu", objašnjava Tami Nelson, doktor nauka, stručnjak za se*s i veze, licencirani psihoterapeut i autor knjige "Integrativni seks i terapija za parove".

Oko 70% ljudi reklo je da su doživjeli san o se*su, a češći su među muškarcima nego ženama.

"Žene imaju tendenciju imati senzualnije snove koji vode do samog čina, dok muškarci imaju tendenciju ka snovima se*sualnije prirode i prelaze na stvar", objašnjava Keli Saliven Volden, stručnjak za snove, sertifikovani hipnoterapeut i autor knjige "Sanovnik Ljubavi, Seksa i veza".

Značenje snova o se*su objasnili su stručnjaci za "prevenšn".

1. Seks s bivšim partnerom

Ovo vjerovatno jedan od najčešćih seksualnih snova i često može dovesti do velike zbrke. Bivši partner može predstavljati mjesto boli, dio vas koji ste ostavili iza sebe ili pokušaj zatvaranja ili rješavanja problema. To može varirati u zavisnosti od vašeg iskustva s tom osobom.

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"Bivši partner o kojem najčešće sanjamo je naša prva ljubav. Ali, ne brinite, to ne znači da još žudite za njim. Zapravo, ovi snovi rijetko se uopšte odnose na vašeg bivšeg partnera", objašnjava Lauri Levenberg, sertifikovani analitičar snova.

Pojašnjava kako je više riječ o onome što predstavljaju: prva ljubav, uzbuđenje, strast, želja, stalna želja da budete zajedno... Levenberg objašnjava da ako obratite pažnju na ono što se događa u vašem životu, posebno na vašu trenutnu romantičnu vezu, vjerovatno ćete shvatiti da ste u kolotečini ili sušnom periodu.

Osim toga, ako sanjate bivšeg partnera s kojim niste bili u pozitivnoj vezi, to bi moglo predstavljati slobodu, a povratak njima u snovima mogao bi se osjećati regresivno i simbolizovati odricanje od te slobode.

Ili, ako ste imali bivšeg partnera s kojim ste imali vrlo pozitivan seksualni život, to bi jednostavno mogla biti fantazija o seksu koji ste nekada imali.

2. Seks sa strancem

Levenberg ovo naziva "snom tajanstvenog ljubavnika" i to ne znači da žudite za aferom ili želite više seksualnog uzbuđenja u svom životu. Nepoznati muškarac u snu obično predstavlja kvalitete koje povezujemo s tim polom: asertivnost, ambicioznost i zauzimanje za sebe.

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Nepoznata žena obično će predstavljati saosjećanje, kreativnost, osjetljivost i sposobnost njegovanja. Dakle, sanjati o seksu s nepoznatom osobom sugeriše da spajate njihove odgovarajuće kvalitete u svoje ponašanje.

Stranac u snu može predstavljati i aspekt sebe koji još nije upoznao ili novi dio vas koji je uzbudljiv, zastrašujući ili rizičan. Napominje da ako vas san ostavi s pozitivnim osjećajem, to je često znak da je sigurno istražiti tu novu stranu sebe, ali ako je negativna, možda biste trebali ostati bliže svojoj zoni udobnosti i ne preuzimati toliko rizika.

3. Seks s kolegom ili šefom

Iako ovi snovi mogu učiniti da vam sljedeći dan na poslu bude vrlo neugodno, zapamtite, ovi snovi su dobri jer vam – na svoj čudan način – pokazuju šta možete učiniti da biste se poboljšali.

"Snovi o šefu najčešće se odnose na preuzimanje te autoritativne uloge donošenja odluka u vašem život", kaže Levenberg.

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San o kolegi može biti malo teže shvatiti. Sve zavisi od vaše instinktivne reakcije na san. Ako vam kolega o kojem sanjate ubrzava rad srca i malo znoji dlanove, sve ja jasno... No, ako vas pomisao na intimnost s tim kolegom tjera na jezu, postoji formula da se san shvati.

Levenberg predlaže da se zapitate koje tri riječi najbolje opisuju ličnost kolege. Zatim se zapitajte bi li vam neke od tih kvaliteta koristile u životu. Možda je to ono što podsvijest želi da stopite u vlastito ponašanje.

4. Varanje partnera ili vas partner vara

Postoje dva načina za razbijanje snova o nevjeri, objašnjava Levenberg. Prvi, ako te je partner varao u prošlosti, i drugi, ako partner nije.

"Ako u prošlosti postoji nevjera, onda ovi snovi odražavaju nepovjerenje ili krivicu koja je još prisutna. Ali ako nije bilo nevjere, onda morate shvatiti šta vas tjera da se osjećate kao treći točak u vezi. Obično je to posao koji vam oduzima previše vremena. Ali to može biti bilo što poput golfa, fantazi fudbala ili čak nove bebe što uzrokuje da se vi ili vaš partner osjećate 'prevareno'", kaže Volden.

5. Seks sa slavnom osobom

Ako je riječ o vašoj omiljenoj slavnoj osobi, ne treba vam stručnjak za snove. Ali ako je riječ o naizgled slučajnoj slavnoj osobi, budite uvjereni da postoji dobar razlog zašto je vaša podsvijest odabrala baš nju da se pojavi u snu.

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"Slavne osobe u snovima često predstavljaju dio nas za koji želimo priznanje. Da biste shvatili šta je to, upotrijebite istu formulu: šta vam pada na pamet kada pomislite na tu slavnu osobu? Je li to pjesma ili film koji ima neko značenje za vas? Tada se možete poistovjetiti s tim likom ili s pričom. U snovima, slavne osobe predstavljaju kvalitete koje često tražimo, još jače od bilo kojeg stranca", rekla je Volden, prenosi portal "24sata".

6. Seks u javnosti

"Slično kao i kod seksa s kolegom, tumačenje ovog sna zavisi od toga kako na njega reagujete. Ako uživate, to može značiti da želite da vas ljudi vide kao neodoljivo privlačnog partnera i da se želite pohvaliti vašom vezom", objašnjava Kerol Liberman, dr med., psihijatar i stručnjak za analizu snova.

Ako vas obuzima sram, to bi moglo značiti da se bojite biti razotkriveni, na primjer ako razmišljate o aferi ili je zapravo imate.

7. Seks s više ljudi

Ovaj je, prema dr. Džilen Sajver, profesorki ljudske seksualnosti, vrlo izravan san.

"Možda zapravo razmišljate o tome i razmatrate to u svom svakodnevnom životu, tako da san možda nije simboličan. Ili je moguće da sanjar želi istražiti raznolikost ili izraziti aspekt sebe koji mu nije ugodno izražavati u budnom životu", rekla je.

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Osim toga, Volden kaže da ova vrsta sna može biti o tome da dolazite u kontakt s više aspekata sebe. Intimno prihvaćate ove radikalno različite dijelove sebe i pronalazite put do ljubavi prema sebi u velikim razmjerama.

8. Oralni seks

Ako sanjate oralni seks, to vjerovatno, vrlo direktno, znači da ste žudjeli za primanjem ili davanjem oralnog seksa.

To je ponekad zbog zaista nevjerovatnog seksualnog susreta koji ste upravo imali ili, sa druge strane, može biti reprezentativno za nedostatak dovoljno strasti u vašoj vezi.

9. Prljavi razgovor

Sasvim je normalno sanjati ovakav san, čak i ako to nije nešto u što se upuštate dok ste budni, prema Džes Orajli, doktoru nauka, stručnjaku za seks i veze i rukovodiocu serije "Majnd Bloving Seks".

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"San može odražavati znatiželju, želju za više vokalne povezanosti ili jednostavno može biti način na koji mozak obrađuje stimulaciju, stres ili fantaziju. To bi mogao biti način vašeg uma da istražuje novu dinamiku ili bi moglo značiti da je vaš mozak kreativno angažovan s nečim što ste nedavno vidjeli ili osjetili", rekla je.

Ali, Orajli kaže da snovi o seksu nisu uvijek doslovni. Samo zato što uživate u nečemu u snu ne znači da ćete slično reagovati kada ste budni.