Zaharova: Definisani ciljevi specijalne vojne operacije biće postignuti

Autor:ATV redakcija
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Definisani ciljevi ruske specijalne vojne operacije i dalje su relevantni i biće postignuti, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je rekla da se svakog dana smanjuje sposobnost Kijeva da se odupre ruskoj vojnoj operaciji.
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"Ukrajinske oružane snage, nesposobne da izvrše efikasne udare na ruske vojne objekte, nastavljaju da gađaju civilnu infrastrukturu u različitim oblastima Rusije i civilno stanovništvo", upozorila je Zaharova.
Sve ove činjenice, navela je u saopštenju Zaharova, potvrđuju relevantnost zadataka denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine i eliminisanja prijetnji koje dolaze sa njene teritorije.
(Srna)
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