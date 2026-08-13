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Zaharova: Definisani ciljevi specijalne vojne operacije biće postignuti

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 18:28

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Мариа Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Definisani ciljevi ruske specijalne vojne operacije i dalje su relevantni i biće postignuti, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je rekla da se svakog dana smanjuje sposobnost Kijeva da se odupre ruskoj vojnoj operaciji.

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"Ukrajinske oružane snage, nesposobne da izvrše efikasne udare na ruske vojne objekte, nastavljaju da gađaju civilnu infrastrukturu u različitim oblastima Rusije i civilno stanovništvo", upozorila je Zaharova.

Sve ove činjenice, navela je u saopštenju Zaharova, potvrđuju relevantnost zadataka denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine i eliminisanja prijetnji koje dolaze sa njene teritorije.

(Srna)

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Specijalna vojna operacija

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