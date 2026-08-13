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Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 19:40

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Foto: ATV

Zaposlenim u institucijama i ustanovama Zeničko-dobojskog kantona u petak će biti isplaćen regres za 2026. godinu u iznosu od 853 KM.

Ministar finansija ZDK Dženana Čišija potvrdila je za "Fenu" da je resorno ministarstvo završilo sve potrebne aktivnosti kako bi novac bio isplaćen.

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Pravo na regres ostvarilo je ukupno 8.026 zaposlenika, a iz kantonalnog budžeta za ovu namjenu biće izdvojeno 7.121.690 KM.

50 posto prosječne plate

Odluku o isplati regresa Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je prije dvadesetak dana. Njegova visina utvrđuje se u iznosu od 50 odsto prosječne plate u FBiH.

"Prema posljednjem podatku, regres za ovu godinu iznosi 853 KM", kazala je Čišija.

Regres će dobiti i zaposleni u ustanovama kulture čiji su osnivači lokalne zajednice.

Riječ je o ustanovama za koje Vlada ZDK, na osnovu ranije potpisanog sporazuma, osigurava sredstva za plate, naknade i dio programskih troškova.

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U tim ustanovama zaposleno je 172 ljudi, a za isplatu njihovog regresa biće izdvojeno dodatnih 146.716 KM.

Sredstva za rad ustanova kulture osiguravaju se putem transfera Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica ZDK.

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Regres

uplata novca

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