Obilne padavine stižu na Balkan, ovaj dio biće prvi na udaru

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /BiH/ danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, uz prolaznu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočni. U Hercegovini duvaće umjerena i jaka bura, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

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Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 27.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH sunčano.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica 12, Čemerno, Foča, Sebrenica, Han Pijesak, Sokolac, Šipovo i Mrkonjić Grad 14, Ribnik, Drinić 15, Čemerno i Rudo 16, Ivan sedlo, Sanski Most i Banjaluka 17, Bihać, Sarajevo, Tuzla, Novi Grad, Srbac, Zvornik, Prijedor, Kneževo i Kalinovik 18, Doboj, Mrakovica, Gacko, Višegrad i Bijeljina 19, Livno i Zenica 20, Bileća 25, Trebinje 27, te Mostar 30 stepeni Celzijusovih.

Vrijeme u Srbiji

Današnji dan nastavlja se u znaku znatno ugodnijeg vremena. Minimalna temperatura i u gradovima spustila se na 11 stepeni, u Sjenici na 9°C. Čak je i u Beogradu prekinut dugotrajan niz tropskih noći, a minimalna temperatura spustila se na 19 stepeni, na obodu grada na 14°C.

Pred Srbijom je sunčan i ugodan dan, a maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu oko 30°C.

Slično vrijeme i u petak. Jutro svježe, tokom dana toplo, temperatura od 29 do 33°C.

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Za vikend sunčano i ponovo veoma toplo, naročito u nedjelju, ali će jutra i dalje biti svježa.

Maksimalna temperatura u nedjelju i do 35 stepeni.

Najtoplije biće u ponedjeljak, maksimalna temperatura biće i iznad 35 stepeni.

Jači pljuskovi

U ponedjeljak će sjeverozapad Balkana iz oblasti Alpa, poslije dužeg vremena, zahvatiti jači pljuskovi sa grmljavinom, uz obilnije padavine. Na udaru ovih obilnih padavina naći će se Slovenija, sjeverni dio Jadrana i sjeverozapad Hrvatske.

Padavine stižu na Balkan

U noći ka utorku ovaj talas padavina širiće se preko zapada Balkana i u utorak stići će i do Srbije.

Ipak, padavine će do Srbije stići kao znatno oslabljene i ne očekuju se obilnije niti značajnije padavine.

Ipak, one će u utorak zahvatiti sjever i zapad Srbije i donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom, a nešto više padavina očekuje se na jugozapadu zemlje. Ponegdje se očekuju i kratkotrajne grmljavinske oluje i nepogode.

Do juga i istoka Srbije padavine skoro da neće ni stići ili će biti minimalne.

Očekuje se i osvježenje, pa će sredinom sljedeće sedmice ponovo biti znatno ugodnije vrijeme, a nakon toga ponovo slijedi otopljenje.

Dakle, nastavlja se sušni period nad Srbijom, uz ozbiljan deficit padavina, što se odražava na veoma nizak vodostaj rijeka i jezera, ali i na vegetaciju, koja je veoma suva, a požari svakodnevno prijete.