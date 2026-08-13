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Trninić: Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo gasi požar u Nevesinju

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 12:06

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Трнинић: Хеликоптер Управе за ваздухопловство гаси пожар у Невесињу
Foto: RTRS

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske gasi požar kod Nevesinja, rekao je za RTRS direktor Civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić.

Situacija na požarištima u Republici Srpskoj nije još kritična, osim situacije u opštini Nevesinje, gdje imamo proglašenu vanrednu situaciju na dijelu opštine Nevesinje.

- Sinoć i jutros sam u kontaktu sa načelnikom Nevesinja Milenkom Avdalović. On je uputio zahtjev za gašenje požara iz vazduha, to jeste gašenje požara sa helikopterom. Njihov zahtjev je proslijeđen nama, a mi smo u kontaktu sa Upravom za vazduhoplovstvo Republike Srpske - kazao je Trninić.

Podsjetimo, požar je zahvatio gotovo osam kvadratnih kilometara, a vatrena linija duga je oko 11 kilometara.

U akciju gašenja su uključeni Helikopter Oružanih snaga BiH i pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske.

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Tagovi :

Nevesinje

požar

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