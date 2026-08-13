Dragan Babić se oglasio nakon incidenta u Makarskoj: "Snimak ne prikazuje sve"

Dragan Babić oglasio se preko svojih advokata nakon što su u javnosti objavljeni snimci i informacije o incidentima na plaži u Makarskoj. On tvrdi kako objavljeni audio i video sadržaji ne prikazuju cjelokupan kontekst događaja te osporava dio tvrdnji koje su se pojavile u javnosti.

Babićevi punomoćnici potvrđuju da mu je Opštinski sud u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom, izrekao novčanu kaznu zbog remećenja javnog reda i mira, ali naglašavaju kako presuda u trenutku sastavljanja njihovog očitovanja nije bila pravosnažna.

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„Predmetna se odluka ne može smatrati konačno utvrđenim činjeničnim i pravnim stanjem niti je u ovom trenutku primjereno iz nje izvoditi zaključke o konačnoj odgovornosti dr Babića“, naveli su njegovi advokati Josip Bokšić i Draženka Jurišić, a prenosi Bljesak.

Nedostaje dio snimka

Babić navodi kako su snimci koji su dospjeli u javnost selektivno isječeni te da ne prikazuju ono što je prethodilo njegovom ponašanju.

Njegovi advokati pritom direktno prozivaju bračni par I. S. i D. S. uz tvrdnju kako su medijima dostavili audio i video snimak iz kojeg su izostavljeni dijelovi koji bi, prema njihovoj ocjeni, išli Babiću u prilog.

Navode i kako se na snimku može čuti kako mu D. S. govori: „Šta imaš, Dragane, pištolj i nož?“, za šta tvrde kako je ponovila više puta, a potom mu uputila i niz uvredljivih riječi.

„Bolje ti je gaće te u***ne da opereš“

„Kako nije uspjela u svojoj namjeri, uputila mu je riječi: 'Hajde razguli odavde, matora drtino bolje ti je gaće te u**ane da opereš... J***li su tebe', a što ne priliči osobi koja potiče iz ugledne doktorske porodice kako je sama navela“, navode advokati te dodaju kako ju je čak i policijski službenik upozorio da prestane provocirati Babića, ali da je nastavila snimati njega i policajce te da je snimanje nastavila i u policijskoj stanici.

„Gospodin I. S. i gospođa D. S., iz samo njima poznatih razloga eminentnog, priznatog, cijenjenog i izuzetno stručnog prof. dr sc. Dragana Babića, dr med., neuropsihijatra, prikazali su nadležnim tijelima Republike Hrvatske kao drsku, bahatu, primitivnu, neprofesionalnu i nemoralnu osobu. Potom su, namjerno i s krajnjim ciljem povrede njegovog dostojanstva, presudu dostavili medijima zajedno s audio i video snimkom, namjerno izrezanim tako da su izostavljeni dijelovi koji bi išli u korist doktoru Babiću. Te dijelove nisu predali tijelima Republike Hrvatske niti se na njima temelji presuda“, navode advokati.

Nije bilo napada u stanici

Babićevi advokati posebno osporavaju ranije objavljene tvrdnje svjedokinje prema kojima je do dodatnog incidenta došlo i tokom policijskog postupanja.

U medijima je, naime, prenesena tvrdnja da je Babić navodno nasrnuo na policijske službenike, vrijeđao ih i pokušao doći do službenog pištolja jednog od policajaca.

„Navedena svjedokinja, ukoliko je to doista izjavila, potpuno je zanemarila video snimak iz policijske stanice na kojem se jasno vidi da su doktoru Babiću ruke iza leđa“, navodi se u očitovanju.

Babićevi advokati tvrde kako je objavom teksta i selektivno odabranih audio i video snimaka, bez prikaza cjelokupnog konteksta događaja, javnost dodatno uznemirena te potaknuta na negativne reakcije prema Babiću i njegovoj porodici, što je, prema njihovim navodima, dovelo do nasilja, huškačkog ponašanja, progona, stigmatiziranja i govora mržnje usmjerenih prema doktoru Babiću i članovima njegove porodice.

Navode kako se sporni sadržaj nastavio širiti društvenim mrežama i drugim komunikacionim kanalima, a kao posljedice spominju objave na Fejsbuku, poruke upućene Babiću putem Mesindžera te pozive na njegove privatne telefonske brojeve.

Zbog svega navedenog, Babićevi advokati navode kako su već preduzeli, te da nastavljaju preduzimati, pravne korake pred nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj radi zaštite njegove časti, ugleda, dostojanstva i drugih ličnih prava.

Incident na plaži u Makarskoj

Slučaj je u javnost dospio nakon objave snimaka i sudske dokumentacije povezane s dva događaja na plaži u Makarskoj. Prema tada objavljenim informacijama, Opštinski sud u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom, Babića je proglasio krivim za produženi prekršaj prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije te mu izrekao kaznu od 663,61 evra. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u policijskom zadržavanju, zbog čega je preostali iznos za plaćanje bio 623,79 evra.

Mediji su izvijestili da se slučaj odnosi na dva odvojena događaja na makarskoj plaži tokom kojih je, prema utvrđenjima iz presude, Babić vrijeđao osobe na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.

Ogradila se i Udruženje psihijatara BiH

Nakon što je slučaj dospio u javnost, reagovalo je i Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini, čiji je Babić jedan od potpredsjednika.

Iz Udruženja su se ogradili od svakog oblika ponašanja koje narušava etičke kodekse, profesionalni integritet i ugled psihijatrijske struke te najavili da će slučaj razmotriti u skladu sa svojim Statutom.

Ranije je reagovalo i Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona, koje je osudilo ponašanje pripisano Babiću u slučaju iz Makarske.

Babićevi advokati, s druge strane, poručuju da će zaštitu njegovih prava, časti, ugleda i dostojanstva tražiti pred nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj.