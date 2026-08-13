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MUP Srpske apelovao na građana: "Produžen rok, zadržite oružje legalno i bez kazni"

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 08:39

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МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Vlasnici pištolja, revolvera, kao i sportskog i lovačkog oružja koji nemaju odgovarajuću dokumentaciju "dobili" su dodatni rok za legalizaciju. Do kraja juna 2027. godine omogućena je registracija bez sankcija i bez obaveze dokazivanja njegovog porijekla, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjeća građane da je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji Republike Srpske, kojim je utvrđen novi rok za legalizaciju oružja do 30. juna 2027. godine. Ukoliko posjedujete pištolj, revolver, lovačko ili sportsko oružje, a nemate odgovarajuću dozvolu, iskoristite mogućnost da ga legalno registrujete bez sankcija i bez obaveze dokazivanja njegovog porijekla", saopšteno je iz MUP-a.

MUP Republike Srpske poziva građane koji posjeduju ovu vrstu oružja da se blagovremeno jave u policijsku stanicu po mjestu prebivališta i podnesu zahtjev za legalizaciju.

"Produženi rok je prilika da se posjedovanje oružja uredi u skladu sa zakonom i bez sankcija. Kada je riječ o oružju, municiji i minsko-eksplozivnim sredstvima čije je nabavljanje i držanje zabranjeno, podsjećamo da je zakonom propisana trajna amnestija za lica koja oružje dobrovoljno predaju", navode iz MUP-a Srpske.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Oružje

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