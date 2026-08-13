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U Srpskoj rođene 23 bebe

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:50

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беба
Foto: pexels/Danik Prihodko

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, i to 14 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno devet beba, u Bijeljini i Doboju po pet, a u Nevesinju, Foči, Gradišci i Prijedoru po jedna.

Pet djevojčica i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini i Doboju po tri djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru, Nevesinju i Foči po jedna djevojčica, a u Gradišci jedan dječak.

U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Zvorniku i Trebinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

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