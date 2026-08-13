U Srpskoj rođene 23 bebe

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, i to 14 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno devet beba, u Bijeljini i Doboju po pet, a u Nevesinju, Foči, Gradišci i Prijedoru po jedna.
Pet djevojčica i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini i Doboju po tri djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru, Nevesinju i Foči po jedna djevojčica, a u Gradišci jedan dječak.
U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Zvorniku i Trebinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
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