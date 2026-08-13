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Meteorolog otkrio kada će padati kiša u Srpskoj

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:40

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Киша
Foto: ATV

Nastavlja se toplo vrijeme, a padavine 17. i 18. avgusta će biti lokalne i bez značaja za poljoprivredu, rekao je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dejan Supić.

"Toplotni talas je krenuo krajem jula i nastavlja se i dalje", naveo je Supić.

Istakao je da će i u narednom periodu biti toplo.

"Jedino temperatura neće ići preko 40 stepeni. Kretaće se između 35 i 38", naveo je Supić.

Naveo je da se u petak i subotu očekuje temperatura oko 30 stepeni, ali da će temperature poslije opet rasti.

" Do 25. i 26. avgusta očekujemo veoma toplo vrijeme. Oko 17. i 18 avgusta očekuju nas lokalne padavine koje neće donijeti značajno osvježenje", izjavio je Supić, za RTRS.

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padavine

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visoke temperature vazduha

Temperatura

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