Meteorolog otkrio kada će padati kiša u Srpskoj

Nastavlja se toplo vrijeme, a padavine 17. i 18. avgusta će biti lokalne i bez značaja za poljoprivredu, rekao je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dejan Supić.

"Toplotni talas je krenuo krajem jula i nastavlja se i dalje", naveo je Supić.

Istakao je da će i u narednom periodu biti toplo.

"Jedino temperatura neće ići preko 40 stepeni. Kretaće se između 35 i 38", naveo je Supić.

Naveo je da se u petak i subotu očekuje temperatura oko 30 stepeni, ali da će temperature poslije opet rasti.

" Do 25. i 26. avgusta očekujemo veoma toplo vrijeme. Oko 17. i 18 avgusta očekuju nas lokalne padavine koje neće donijeti značajno osvježenje", izjavio je Supić, za RTRS.