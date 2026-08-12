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Vazdušne snage MUP-a Srpske pomažu u gašenju požara kod Konjica

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 18:55

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Ваздушне снаге МУП-а Српске помажу у гашењу пожара код Коњица
Foto: Facebook/Nermina Alihodžić

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova/MUP/ Republike Srpske krenuli su prema Konjicu da bi pomogli kolegama u Federaciji BiH /FBiH/ u borbi protiv vatrene stihije, rečeno je u MUP-u Srpske.

Požar je zahvatio oko osam kilometara kvadratnih, a požarna linija duga je oko 11 kilometara, navode u MUP-u Republike Srpske.

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Vatra se širi u više pravaca, dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje.

Vazdušne snage MUP-a Republike Srpske stavljaju svoje kapacitete na raspolaganje kako bi pomogle u zaustavljanju širenja požara, zaštiti života građana i očuvanju njihove imovine.

(Srna)

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MUP Republike Srpske

požar

gašenje požara

Konjic

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