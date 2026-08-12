Vazdušne snage MUP-a Srpske pomažu u gašenju požara kod Konjica

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova/MUP/ Republike Srpske krenuli su prema Konjicu da bi pomogli kolegama u Federaciji BiH /FBiH/ u borbi protiv vatrene stihije, rečeno je u MUP-u Srpske.
Požar je zahvatio oko osam kilometara kvadratnih, a požarna linija duga je oko 11 kilometara, navode u MUP-u Republike Srpske.
Hronika
Zbog dvije nezgode nastao kolaps u saobraćaju: Automobil završio na krovu, ima povrijeđenih
Vatra se širi u više pravaca, dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje.
Vazdušne snage MUP-a Republike Srpske stavljaju svoje kapacitete na raspolaganje kako bi pomogle u zaustavljanju širenja požara, zaštiti života građana i očuvanju njihove imovine.
(Srna)
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