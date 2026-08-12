Humanitarni apel: Pomozimo Maši Draganić (28) da nastavi liječenje u Beču

Maša Draganić (39), mlada majka porijeklom iz Tuzle, pravi je simbol nadljudskoj borbi i medicinsko čudo.

Sa samo 28 godina suočila se sa dijagnozom karcinoma dojke, a tokom dvogodišnje lavovske borbe otkriven joj je i zaseban karcinom grlića materice.

Bolest je ubrzo metastazirala na jetru i mozak, gdje je u jednom trenutku zabilježeno čak 36 metastaza. Posljednji kontrolni nalazi pokazali su da su zahvaćene i moždane ovojnice, zbog čega Maša ulazi u najkritičniju fazu svoje životne bitke.

Nade ima u Beču, ali troškovi prevazilaze mogućnosti porodice

Maša se trenutno liječi u Beču, gdje ima pristup savremenim terapijama koje joj pružaju stvarnu nadu i priliku da nastavi da živi i bude uz svog trogodišnjeg sina. Za nastavak liječenja, česta putovanja, smještaj i skupe terapije potrebno je prikupiti 96.000 evra, što daleko prevazilazi mogućnosti njene porodice.

Svi koji žele pomoću mogu da uplate novac direktno na račun:

Ime i prezime: Maša Mehinović Draganić

Broj računa: 5673465900077433

Banka: ATOS BANKA

Apeluje se na sve građane da budu oprezni i uplate vrše isključivo na navedeni zvanični račun, jer su se pojavile informacije da pojedinci neovlašćeno sakupljaju novac u njeno ime.

Svi koji nisu u mogućnosti da doniraju, mogu pomoći dijeljenjem njene priče kako bi apel stigao do što većeg broja ljudi velikog srca.