Humanitarni apel: Pomozimo Maši Draganić (28) da nastavi liječenje u Beču

Autor:ATV redakcija
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Maša Draganić (39), mlada majka porijeklom iz Tuzle, pravi je simbol nadljudskoj borbi i medicinsko čudo.
Sa samo 28 godina suočila se sa dijagnozom karcinoma dojke, a tokom dvogodišnje lavovske borbe otkriven joj je i zaseban karcinom grlića materice.
Bolest je ubrzo metastazirala na jetru i mozak, gdje je u jednom trenutku zabilježeno čak 36 metastaza. Posljednji kontrolni nalazi pokazali su da su zahvaćene i moždane ovojnice, zbog čega Maša ulazi u najkritičniju fazu svoje životne bitke.
Maša se trenutno liječi u Beču, gdje ima pristup savremenim terapijama koje joj pružaju stvarnu nadu i priliku da nastavi da živi i bude uz svog trogodišnjeg sina. Za nastavak liječenja, česta putovanja, smještaj i skupe terapije potrebno je prikupiti 96.000 evra, što daleko prevazilazi mogućnosti njene porodice.
Svi koji žele pomoću mogu da uplate novac direktno na račun:
Ime i prezime: Maša Mehinović Draganić
Broj računa: 5673465900077433
Banka: ATOS BANKA
Apeluje se na sve građane da budu oprezni i uplate vrše isključivo na navedeni zvanični račun, jer su se pojavile informacije da pojedinci neovlašćeno sakupljaju novac u njeno ime.
Svi koji nisu u mogućnosti da doniraju, mogu pomoći dijeljenjem njene priče kako bi apel stigao do što većeg broja ljudi velikog srca.
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