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Zbog dvije nezgode nastao kolaps u saobraćaju: Automobil završio na krovu, ima povrijeđenih

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 18:01

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Drinskoj ulici u Sarajevu, rekli su u Operativnom centru MUP-a KS.

Povrijeđena osoba je prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći, a u policiji nemaju informacije o stepenu povreda. U ovoj nesreći jedan automobil je završio na krovu, a zbog ove nesreće došlo je do velikih gužvi u ovom dijelu grada.

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Velike gužve stvorile su se i nakon nesreće koja se u 17:15 sati dogodila u blizini Autobuske stanice u Sarajevu.

U Operativnom centru MUP-a KS za "Avaz" su kazali da su u nesreći učestvovala dva vozila, te da nije bilo povrijeđenih. Jedna traka je nakon nesreće blokirana i formirane su velike kolone vozila.

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

gužva u saobraćaju

MUP Kanton Sarajevo

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