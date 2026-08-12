Zbog dvije nezgode nastao kolaps u saobraćaju: Automobil završio na krovu, ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Drinskoj ulici u Sarajevu, rekli su u Operativnom centru MUP-a KS.
Povrijeđena osoba je prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći, a u policiji nemaju informacije o stepenu povreda. U ovoj nesreći jedan automobil je završio na krovu, a zbog ove nesreće došlo je do velikih gužvi u ovom dijelu grada.
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Velike gužve stvorile su se i nakon nesreće koja se u 17:15 sati dogodila u blizini Autobuske stanice u Sarajevu.
U Operativnom centru MUP-a KS za "Avaz" su kazali da su u nesreći učestvovala dva vozila, te da nije bilo povrijeđenih. Jedna traka je nakon nesreće blokirana i formirane su velike kolone vozila.
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