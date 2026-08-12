Logo

Mađarska pokušava da spasi nukleranu elektranu: Podiže se vodostaj Dunava

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 18:22

Komentari:

0
Нуклеарна електрана МВМ Пакш, која је морала да затвори свој реактор 3 због изузетно ниског водостаја на ријеци Дунав, у Пакшу, Мађарска, у сриједу, 29. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Daniel Kiss

Vlasti Mađarske počeće ove sedmice da preduzimaju korake za podizanje vodostaja Dunava kako bi se obezbijedio nastavak rada jedine nuklearne elektrane u zemlji, izjavio je premijer Peter Mađar.

Mađar je u video-snimku na "Fejsbuku" najavio da će sutra početi da grade nisku betonsku ili kamenu konstrukciju u koritu rijeke da bi usporile struju i podigle nivo vode uzvodno.

Полиција ФБиХ

Hronika

Zbog dvije nezgode nastao kolaps u saobraćaju: Automobil završio na krovu, ima povrijeđenih

Osim toga, dvije barže od 80 metara biće transportovane na lokaciju u blizini atomske centrale "Pakš" i mogu biti potopljene da bi se Dunav podigao za dodatnih 20 centimetara.

Odluka o tome da li će biti potopljene biće donesena u petak, rekao je Mađar.

Uporna suša i uzastopni ekstremni toplotni talasi posljednjih mjeseci oborili su vodostaj jedne od najvećih evropskih rijeka i doveli mađarsku elektranu "Pakš" na ivicu gašenja prvi put u njenoj istoriji u posljednje 44 godine.

УКЦ РС

Hronika

Žena koju je udario kamion hitno prebačena na UKC

Postrojenje, koje je sagradio Sovjetski Savez, koristi vodu iz Dunava za hlađenje svoja četiri reaktora. Atomska centrala trenutno radi sa nešto više od 10 odsto kapaciteta od 2.000 megavata zbog niskog vodostaja. "Pakš" pokriva trećinu potreba Mađarske za električnom energijom.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

vodostaj

suša

pakš

Komentari (0)

Pročitajte više

Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.

Region

Veliki požar kod Herceg Novog, vatra prijeti kućama

1 d

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Gradovi i opštine

Bukti požar u Jajcu, gašenje otežano zbog opasnosti od mina

1 d

0
Полицијско ауто

Hronika

U sudaru poginuo vozač automobila: Tri osobe povrijeđene

1 d

0
Маша Драганић

Društvo

Humanitarni apel: Pomozimo Maši Draganić (28) da nastavi liječenje u Beču

1 d

1

Više iz rubrike

Жене трче поред прскалице испред зграде Рајхстага у љетње јутро у Берлину, у Њемачкој, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Evropljani se spremaju za ekstremnije vrućine: Temperatura raste brže nego na ostalim kontinentima

1 d

0
Облачно вријеме и олуја

Svijet

Snažna oluja odnijela tri života, milioni potrošača bez struje

1 d

0
Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Серакоца близу Катаније, Италија, рано ујутро у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Erupcija Etne paralisala Siciliju: Hiljade putnika zarobljeno, otkazano 190 letova

1 d

0
Медуза је један од морфолошких облика жарњака који води слободнопливајући начин живота, размножава се полно и има облик звона чиме се разликује од другог облика - полипа

Svijet

Invazija meduza: Zašto je zaustavljen rad tri reaktora u u najvećoj francuskoj nuklearnoj elektrani?

1 d

0

  • Najnovije

19

52

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima