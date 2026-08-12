Mađarska pokušava da spasi nukleranu elektranu: Podiže se vodostaj Dunava

Vlasti Mađarske počeće ove sedmice da preduzimaju korake za podizanje vodostaja Dunava kako bi se obezbijedio nastavak rada jedine nuklearne elektrane u zemlji, izjavio je premijer Peter Mađar.

Mađar je u video-snimku na "Fejsbuku" najavio da će sutra početi da grade nisku betonsku ili kamenu konstrukciju u koritu rijeke da bi usporile struju i podigle nivo vode uzvodno.

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Osim toga, dvije barže od 80 metara biće transportovane na lokaciju u blizini atomske centrale "Pakš" i mogu biti potopljene da bi se Dunav podigao za dodatnih 20 centimetara.

Odluka o tome da li će biti potopljene biće donesena u petak, rekao je Mađar.

Uporna suša i uzastopni ekstremni toplotni talasi posljednjih mjeseci oborili su vodostaj jedne od najvećih evropskih rijeka i doveli mađarsku elektranu "Pakš" na ivicu gašenja prvi put u njenoj istoriji u posljednje 44 godine.

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Postrojenje, koje je sagradio Sovjetski Savez, koristi vodu iz Dunava za hlađenje svoja četiri reaktora. Atomska centrala trenutno radi sa nešto više od 10 odsto kapaciteta od 2.000 megavata zbog niskog vodostaja. "Pakš" pokriva trećinu potreba Mađarske za električnom energijom.

(Srna)