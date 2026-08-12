Inflacija udara po džepovima građana: Poskupljuju privatni vrtići u Banjaluci

Inflacija ponovo udara po džepovima građana. Taman nakon što su povećane subvencije za sufinansiranje troškova privatnih banjalučkih vrtića, pojedini vrtići odlučili su se da povećaju cijene.

Svakim povećanjem subvencija, cijena privatnog vrtića se poveća za isti iznos koliko i subvencija, tako da roditelji ni ne osjete finansijsko rasterećenje kućnog budžeta. Red na državni vrtić dočekaju, ako imaju sreće, pred polazak u školu, tako da su mogućnosti za izbor vrtića ograničene, poručuju zabrinuti roditelji. Ističu da su troškovi surovo veliki. Roditelji sa troje djece za privatne vrtiće izdvajaju preko hiljadu maraka.

"Ovdje se vraćamo na jedan stari problem koji, očigledno, ni vlasnici privatnih vrtića, ni Gradska uprava ni svi oni koji su u tom lancu ne žele da riješe, a to je da se na nivou grada uspostavi ekonomska cijena boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama. To nije urađeno", izjavio je roditelj Branko Crnogorac i dodao:

"Za dvoje djece je to između 750 do 800 maraka, pa ako neko kao ja ima dijete u produženom, to se onda penje na četvorocifren iznos. To nijedno društvo ne može da podnese."

Kako bi se kontrolisalo neopravdano poskupljenje privatnih vrtića oformljena je Komisija za razmatranje opravdanosti razloga za povećanje cijena boravka u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji grada. Po zakonu, privatni vrtići smiju jednom godišnje povećati cijenu. Iz privatnih vrtića ističu da su poskupljenja opravdana, jer su troškovi malih privatnih vrtića veliki.

"Nažalost, skupo je, ali nije do vlasnika sistema, to je sve do sistema. Mislim da svako ko povećava sada cijenu, bar od ovih kolega sa kojima se čujem, to je donekle i opravdano", rekla je vlasnik vrtića „Kod bake“ Jelena Bojanić i dodala;

"Ja razumijem roditelje. Ja i kada povećam cijenu, svjesna sam da je to jako osjetljivo pitanje, jer znam koje sve troškove roditelji imaju. Kako će neko za dvoje djece izdvojiti preko 900 KM, oni moraju ići raditi."

Grad je u avgustu povećao subvencije za privatne vrtiće za 50 KM, tako da je sad subvencija za jedno dijete 200, za drugo 250 KM. Prosječna cijena privatnih vrtića za jedno dijete kreće se od 450 do 550 KM.

"Roditelj za jedno dijete u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje plaća 210 KM. U privatnom vrtiću 450 KM, ali kada odbijete subvenciju, razlika je minimalna. Za dvoje djece, privatni vrtić je jeftiniji i manji trošak za roditelje", podsjetio je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Petar Jokanović.

Jedini mehanizam korekcije i ograničavanja cijena u privatnim vrtićima je povećanje kapaciteta u državnim. Ukoliko bi došlo do povećanja kapaciteta, potražnja za privatnim vrtićima bi se smanjila, a samim tim smanjile bi se i cijene. Ove godine u državni vrtić primljeno je 562 djece, a na listi čekanja ostalo je 2322 djeteta.