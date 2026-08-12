"Naplata parkinga i nova Odluka bi mogla dobiti epilog pred Ustavnim sudom"

Naplata parkinga u Banjaluci ponovo počinje 18. avgusta, izjavio je za Srnu predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković, ističući da je ispoštovan samo jedan uslov od niza koje je Ustavni sud Republike Srpske zamjerio u prethodnoj odluci.

Ninković je naveo da, sudeći po onome što je Ustavni sud ranije govorio, i odluka o upravljanju javnim parkiralištima i garažama koju je usvojila Skupština grada 5. i koja je 10. avgusta, objavljena u Službenom glasniku, vjerovatno nije u skladu sa Zakonom i ustavnim rješenjima i da očekuje da u narednom periodu dobije epilog.

"Od nekoliko stvari koje je prethodno Ustavni sud zamjerio, u odluci koju smo usvojili prije sedam dana ispoštovan je samo jedan uslov, Skupština je u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima usvojila samo cijene koje se tiču naplate parkinga. Sve one druge stvari koje su bile zamjerka u prethodnoj odluci i dalje su ostale kao zamjerke", rekao je Ninković.

On je naveo jednu od zamjerki koja je ostala iz prethodne odluke, a odnosi se na način naplate sredstava.

"Zakon o komunalnim djelatnostima rekao je da to mora da radi ili javno preduzeće ili neki drugi privredni subjekt kojem grad povjeri takvu vrstu djelatnosti, nikako Gradska uprava ili neko od odjeljenja, te i dalje imamo tu vrstu načina naplate", kaže Ninković.

On je rekao da su gradonačelnik Draško Stanivuković i njegovi saradnici na sjednici Skupštine grada tvrdili da je ona usklađena sa odlukom Ustavnog suda i da neće biti problema prilikom ocjene zakonitosti i ustavnosti odluke.

"Rekli smo u redu, gradonačelniče, pošto ste javno obećali da nećemo imati problem, da je sve u skladu sa zakonom i da građani više neće imati problem sa naplatom, odnosno time što im se nelegalno uzima novac iz džepa, podržaćemo tu odluku, ali ćemo isto tako poslati prema Ustavnom sudu da dobijemo tumačenje", rekao je Ninković.

Ninković je naglasio da je tražio od Stanivukovića da se, ako se ispostavi da zaista nije u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i ostalim zakonskim aktima, u naredne dvije godine ne priča o parkingu, jer "nema smisla".

"Ovo što je gradonačelnik radio prethodne dvije godine zbunilo je i nas i građane i na kraju je, ovim aktom koji je on predložio, priznao da je nelegalno uzimao novac od građana Banjaluke, time što je naplaćivao parking koji nije smio naplaćivati na takav način", dodao je Ninković.

Predsjednik Skupštine grada je rekao da mu je žao što odbornici nikada nisu dobili informaciju gdje je novac koji je gradonačelnik, kako je istakao, nelegalno prikupio od građana.

"Ranije sam tražio da svi ljudi koji su plaćali parking, a nisu trebali da ga plaćaju imaju pravo na povrat, što treba da traže od Gradske uprave. Gradonačelnika i danas pitam - gdje je novac koji je nelegalno uzimao od građana Banjaluke, jer mi smo i tada govorili da odluka o upravljanju javnim parkiralištima i garažama u skladu sa Ustavom", istakao je Ninković.

On je rekao da sve liči na situaciju od prošle godine kada je Skupština grada ograničila odluku o upravljanju javnim parkiralištima i garažama od septembra do decembra u želji da gradonačelnik to pitanje zaista riješi kako su Zakon o komunalnim djelatnostima i ostali zakoni predvidjeli, da se naplaćuje parking u skladu sa propisima i da se onda novac koji uđe u budžet ulaže u skladu sa prioritetima.

Ninković je naveo da je gradonačelnik opet ove godine nastavio da ubire prihode nelegalno, da od građana uzima pare koje ne smije, da ne polaže račune ni Skupštini grada ni građanima gdje je taj novac otišao.

"A po gradu vidite svuda rupe, svugdje problem, higijena grada, nedostatak vode, gdje taj novac ide Boga pitaj i kad god ga pitamo on ima odgovor da je to šetalište, trak staza, park i drugo. Sav taj novac mi ne vidimo u budžetu i pretpostavljam da je to ovaj nelegalni način prikupljanja poput ovog parkinga", rekao je Ninković.

On je istakao da se iskreno nada da će epilog toga dati Ustavni sud.

"Nadam se da će gradonačelnik uvažiti to i da naredne dvije godine više nećemo pričati o ovome jer stvarno sramota me je i kao čovjeka i kao predsjednika Skupštine grada, a o njemu /gradonačelniku/ neću da govorim, jer do sada je pokazao da nema ni srama ni stida", istakao je Ninković.

Prema odluci o upravljanju javnim parkiralištima i garažama koju je Skupština grada Banjaluka usvojila 5. avgusta sat vremena parkinga u nultoj i prvoj zoni koštaće dvije KM, dok će u drugoj zoni cijena biti jedna KM.

U prvoj zoni cjelodnevna karta košta sedam KM, mjesečna 100 KM, a godišnja 1.000 KM, dok u drugoj zoni cjelodnevna karta iznosi pet KM, mjesečna 60 KM, a godišnja 600 KM.

Za stanare je predviđena mjesečna karta od 10 KM i godišnja od 50 KM u nultoj, prvoj i drugoj zoni.

Rezervisanje parking mjesta za pravna lica koštaće 30 KM dnevno u nultoj zoni, 20 KM u prvoj i 15 KM u drugoj zoni.

Godišnja rezervacija jednog mjesta iznosi 3.000 KM u nultoj, 2.000 KM u prvoj i 1.500 KM u drugoj zoni.

Po ovoj odluci "rezervacija parking mjesta" znači da određeno parking mjesto nije dostupno svim vozačima, već je rezervisano za konkretnog korisnika, prije svega pravno lice, koje za to plaća posebnu naknadu.

Firma, ustanova ili drugi pravni subjekt može da rezerviše konkretno mjesto i time dobije pravo da ga koristi, umjesto da svaki put traži slobodan parking.

Poseban režim predviđen je za javnu garažu u Aleji Svetog Save, blok "D", gdje sat parkinga košta jednu KM, cjelodnevna karta pet KM, mjesečna 100 KM, tromjesečna 250 KM, a godišnja 600 KM, prenosi Srna.