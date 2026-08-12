Logo

Viđate li mini banane u prodavnicama? Nisu ubrane prerano, evo u čemu je caka!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 13:11

Komentari:

0
Виђате ли мини банане у продавницама? Нису убране прерано, ево у чему је цака!
Foto: Envato/towfiqu_barbhuyia

Mini ili „bejbi“ banane pripadaju grupi prirodno sitnijih sorti. Od uobičajenih banana razlikuju se ne samo po veličini već i po ukusu, mirisu i strukturi ploda.

Šta ih čini drugačijim?

Među poznatijim sortama koje se prodaju kao mini banane nalazi se Lady Finger, a u pojedinim zemljama mogu se sresti i nazivi Sucrier ili Sugar banana. Njeni plodovi najčešće su dugi od osam do 12 centimetara, pa su znatno kraći od banana sorte Cavendish, koja preovlađuje u svetskoj trgovini.

Meso mini banana obično je kremastije i slađe, sa izraženijom aromom. Njihov ukus pojedini potrošači opisuju kao spoj banane, meda i blagih nota vanile.

Kora im je tanja nego kod krupnijih banana, zbog čega su osetljivije na udarce i oštećenja tokom transporta. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih su ranije bile manje zastupljene na evropskom tržištu.

Odakle dolaze mini banane?

Ove banane uzgajaju se u tropskim krajevima, naročito u dijelovima Srednje i Južne Amerike, kao i jugoistočne Azije. Među zemljama iz kojih stižu na svetsko tržište nalaze se Ekvador, Kolumbija, Kostarika i Gvatemala.

Poput većine banana namenjenih izvozu, beru se dok su još zelene. Sazrijevanje se nastavlja tokom transporta i skladištenja, pa boju i punoću ukusa dobijaju tek prije nego što stignu do kupaca.

Zašto ih sada češće viđamo?

Pojava mini banana deo je sve raznovrsnije ponude egzotičnog voća. Trgovci nastoje da kupcima ponude proizvode koji se razlikuju od standardnih, dok su potrošačima zanimljive zbog veličine, ukusa i praktičnog pakovanja.

Pogodne su za užinu, dječje obroke, voćne salate, smutije i različite poslastice. Po sastavu su slične klasičnim bananama i sadrže kalijum, vitamin B6, vitamin C i vlakna. Pošto je plod manji, mini banana predstavlja i manju pojedinačnu porciju.

Njihova cijena najčešće je viša od cene običnih banana. Proizvode se u manjim količinama, zahtjevnije su za transport i neretko se nude kao premijum voće.

Dakle, mini banane nisu genetski modifikovane niti predstavljaju obične banane zaustavljene u rastu. Njihove skromne dimenzije prirodna su osobina sorte, dok se iza tanke kore krije slađi i aromatičniji plod nego što bi se na prvi pogled moglo očekivati.

(Agromedia)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

banane

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мрави су породица инсеката која живи у великим задружним заједницама. Припадају реду опнокрилаца, дио су надпородице жалчара из подреда утегнутозачаних.

Zanimljivosti

Mravinjak se ponaša kao jedan organizam: Kako se hiljade mrava sinhronizuju bez vođe?

1 d

0
Грчка, острво Сирос

Zanimljivosti

U Grčkoj imate besplatan smještaj i hranu na rajskom ostrvu - ovo su uslovi

1 d

0
Помрачење Сунца је астрономска појава која се дешава када Сунце баца Мјесечеву сенку на површину планете Земље

Zanimljivosti

Pomračenje Sunca i kiša meteora: Nebeski spektakl kakav se ne propušta

1 d

0
Породица пронашла огромну змију код шупе: Мислили су да носи јаја, али рендген је показао нешто језиво

Zanimljivosti

Porodica pronašla ogromnu zmiju kod šupe: Mislili su da nosi jaja, ali rendgen je pokazao nešto jezivo

1 d

0

  • Najnovije

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

19

05

Boriša Simanić ima novi klub

19

04

Širok prostor za jačanje saradnje Istočnog Sarajeva i Nižnjeg Novgoroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima