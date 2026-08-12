Viđate li mini banane u prodavnicama? Nisu ubrane prerano, evo u čemu je caka!

Mini ili „bejbi“ banane pripadaju grupi prirodno sitnijih sorti. Od uobičajenih banana razlikuju se ne samo po veličini već i po ukusu, mirisu i strukturi ploda.

Šta ih čini drugačijim?

Među poznatijim sortama koje se prodaju kao mini banane nalazi se Lady Finger, a u pojedinim zemljama mogu se sresti i nazivi Sucrier ili Sugar banana. Njeni plodovi najčešće su dugi od osam do 12 centimetara, pa su znatno kraći od banana sorte Cavendish, koja preovlađuje u svetskoj trgovini.

Meso mini banana obično je kremastije i slađe, sa izraženijom aromom. Njihov ukus pojedini potrošači opisuju kao spoj banane, meda i blagih nota vanile.

Kora im je tanja nego kod krupnijih banana, zbog čega su osetljivije na udarce i oštećenja tokom transporta. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih su ranije bile manje zastupljene na evropskom tržištu.

Odakle dolaze mini banane?

Ove banane uzgajaju se u tropskim krajevima, naročito u dijelovima Srednje i Južne Amerike, kao i jugoistočne Azije. Među zemljama iz kojih stižu na svetsko tržište nalaze se Ekvador, Kolumbija, Kostarika i Gvatemala.

Poput većine banana namenjenih izvozu, beru se dok su još zelene. Sazrijevanje se nastavlja tokom transporta i skladištenja, pa boju i punoću ukusa dobijaju tek prije nego što stignu do kupaca.

Zašto ih sada češće viđamo?

Pojava mini banana deo je sve raznovrsnije ponude egzotičnog voća. Trgovci nastoje da kupcima ponude proizvode koji se razlikuju od standardnih, dok su potrošačima zanimljive zbog veličine, ukusa i praktičnog pakovanja.

Pogodne su za užinu, dječje obroke, voćne salate, smutije i različite poslastice. Po sastavu su slične klasičnim bananama i sadrže kalijum, vitamin B6, vitamin C i vlakna. Pošto je plod manji, mini banana predstavlja i manju pojedinačnu porciju.

Njihova cijena najčešće je viša od cene običnih banana. Proizvode se u manjim količinama, zahtjevnije su za transport i neretko se nude kao premijum voće.

Dakle, mini banane nisu genetski modifikovane niti predstavljaju obične banane zaustavljene u rastu. Njihove skromne dimenzije prirodna su osobina sorte, dok se iza tanke kore krije slađi i aromatičniji plod nego što bi se na prvi pogled moglo očekivati.

(Agromedia)