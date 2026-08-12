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Pomračenje Sunca i kiša meteora: Nebeski spektakl kakav se ne propušta

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 12:13

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Помрачење Сунца је астрономска појава која се дешава када Сунце баца Мјесечеву сенку на површину планете Земље
Foto: pexels/Solenn Thircuir

Imamo još malo vremena da se spremimo za pravu "nebesku dramu" - danas će se dogoditi dva spektakularna nebeska događaja: potpuno pomračenje Sunca i vrhunac aktivnosti Perseida - kiša meteora.

Spektakl koji svakog avgusta osvaja nebo

Perzeidi su dobili ime po sazvežđu Persej, jer se posmatračima sa Zemlje čini da njihovi svjetleći tragovi potiču iz pravca tog sazvježđa. Svakog avgusta Perzeidi priređuju jedan od najupečatljivijih nebeskih prizora, a ljubitelji astronomije tada imaju priliku da na noćnom nebu posmatraju desetine zvijezda padalica.

Ovaj roj aktivan je od 17. jula do 24. avgusta, a najbolji uslovi za posmatranje očekuju se u noći između 12. i 13. avgusta, naročito pred samo svitanje.

Gdje je najbolje posmatrati ovaj fenomen

Stručnjaci preporučuju da se za posmatranje ovog fenomena udaljimo od gradske rasvjete i izaberemo otvoren prostor sa što manje vještačkog svjetla, kako bi meteori bili što uočljiviji, a jedna od opcija jeste Avala.

Помрачење сунца

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Ovaj spektakl nastaje kada Zemlja prolazi kroz oblak prašine i čestica koje je za sobom ostavila kometa Svift-Tatl (Swift-Tuttle), nebesko tijelo koje obiđe Sunce otprilike jednom u 133 godine. Iako kometa ne prolazi često pored Sunca, njen trag duž orbite Zemlja presjeca svakog avgusta, što nam omogućava da iz godine u godinu uživamo u Perzeidima.

Potpuno pomračenje Sunca biće vidljivo u dijelovima Evrope i Rusije, djelimično u Srbiji

Što se tiče potpunog pomračenje Sunca biće vidljivo iz dijelova Grenlanda, Islanda, sjeverne Rusije, Atlantskog okeana, Španije i dela Portugala.

Veliki dio Evrope neće se naći u zoni potpunog pomračenja, ali će moći da posmatra veoma izraženo djelimično pomračenje.

Помрачење сунца

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Da li biste posmatrali pomračenja Sunca sa visine od 10.000 metara?

U Srbiji će pomračenje biti djelimično vidljivo. U Beogradu će Mjesec zakloniti oko 27 odsto Sunčevog diska, u Novom Sadu oko 35 odsto, dok će u Subotici pomračenje biti najizraženije - sa oko 43 odsto zaklonjenog Sunca, piše RTS.

Mjesec će početi da zaklanja Sunce u 19:26, a onda će zajedno zaći ispod horizonta - u Beogradu u 19:49, u Novom Sadu u 19:52, u Nišu u 19:40, a u Banjaluci u 20:02. Tok pomračenja Sunca iznad horizonta biće vidljiv u Beogradu 23 minuta, u Novom Sadu 27, u Nišu 13, a u Banja Luci 35 minuta, piše na Instagram nalogu astronomskog društva "Ruđer Bošković"

Pomračenje Sunca treba posmatrati uz posebnu zaštitu

Pomračenje se tokom svih djelimičnih faza sme posmatrati samo pomoću sertifikovanih naočara za Sunce koje zadovoljavaju standard ISO 12312-2. Obične sunčane naočare nisu dovoljna zaštita za oči, dok se teleskopi, dvogledi i fotoaparati mogu usmjeriti ka Suncu isključivo uz upotrebu odgovarajućih specijalnih solarnih filtera.

Takođe, pored pomenuta dva spektakla, u ranim jutarnjim satima na nebu će se naći Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Uran i Neptun neće biti vidljivi golim okom, što će ovaj datum učiniti još zanimljivijim za ljubitelje astronomije.

(rt balkan)

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kiša meteora

Svemir

Kiša

pomračenje Sunca

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