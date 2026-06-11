Dan će postati noć: Stiže jedno od najdužih pomračenja Sunca

Potpuno pomračenje Sunca koje će se dogoditi 2. avgusta 2027. godine biće jedan od najvažnijih astronomskih događaja vijeka.

Biće vidljivo iz dijelova Evrope, Afrike i Bliskog istoka, a na najpovoljnijoj lokaciji totalitet će trajati čak šest minuta i 23 sekunde.

Riječ je o najdužem potpunom pomračenju Sunca na lako dostupnom kopnu u 21. vijeku. Najduža faza potpune tame očekuje se u blizini egipatskog grada Luksor, zbog čega se upravo Egipat već sada ističe kao jedno od najpoželjnijih mjesta za posmatranje.

Dužina pomračenja rezultat je veoma povoljnog položaja Zemlje, Mjeseca i Sunca. Mjesec će se tada nalaziti blizu perigeja, odnosno tačke u kojoj je najbliži Zemlji, pa će na nebu izgledati nešto veći.

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Istovremeno će Zemlja biti blizu afela, svoje najudaljenije tačke od Sunca, zbog čega će se Sunce činiti nešto manjim. Takva kombinacija omogućiće Mjesecu da duže zakloni Sunčev disk.

Gd‌je će moći da se vidi?

Putanja totaliteta biće široka oko 258 kilometara i prostiraće se od Atlantskog okeana, preko Gibraltarskog moreuza, do Indijskog okeana. Potpuno pomračenje moći će da se posmatra iz južne Španije, sjevernog Maroka, Alžira, Tunisa, Libije, Egipta, Saudijske Arabije, Jemena i Somalije.

D‌jelimično pomračenje biće vidljivo na znatno širem području, uključujući gotovo cijelu Evropu, Afriku i Bliski istok. Za mnoge posmatrače to će biti prilika da vide barem dio ovog fenomena, iako se najupečatljiviji prizor očekuje unutar uske putanje totaliteta.

Tokom potpunog pomračenja dan nakratko prelazi u sumrak, temperatura opada, sjenke postaju oštrije, a na nebu se mogu pojaviti najsjajnije zvijezde i planete.

U trenutku kada Mjesec potpuno zakloni Sunce, vidljiva postaje Sunčeva korona, spoljašnji sloj Sunčeve atmosfere koji se pojavljuje kao svijetli prsten oko tamnog Mjesečevog diska.

Mjere opreza

Ne zaboravite na bezbjednost. U Sunce se ne smije gledati direktno bez posebnih solarnih filtera ili naočara za posmatranje pomračenja.

Obične sunčane naočare ne pružaju dovoljnu zaštitu. Posmatranje golim okom bezbjedno je samo tokom kratke faze potpune tame, kada je Sunčev disk u potpunosti zaklonjen, prenosi b92.